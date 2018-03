beRS: SKODA startet neuen Facebook-Kanal für Motorsport- und RS-Fans (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Spannende News, Fotos und Videos aus der sportlichen SKODA Welt- Live dabei sein, wenn die Deutschen Rallye-Meister FabianKreim/Frank Christian in der FIA Rallye-Europameisterschaft(ERC) im SKODA FABIA R5 starten- Andreas Leue, Teamleiter Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland: "Wir wollen Emotionen und Faszination vermitteln -im Motorsport wie auf der Straße"#beRS: SKODA AUTO Deutschland startet neuen Facebook-Kanal für diegroße Fangemeinde des Motorsports und von sportlichen Serienmodellenmit dem legendären RS im Namen. Dieses Kürzel steht bei SKODA fürRallye Sport. Unter der URLhttps://www.facebook.com/SKODARSMotorsport/ gibt es spannende News,Fotos und Videos aus der sportlichen Welt von SKODA. Zu denmotorsportlichen Höhepunkten des neuen Angebots zählt die Begleitungdes Auftritts der zweimaligen Deutschen Meister Fabian Kreim/FrankChristian (D/D) in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Genausoauf ihre Kosten kommen die Anhänger von sportlichen SKODA Autos fürdie Straße und Liebhaber der großen Tradition der tschechischenMarke."Emotionen und Faszination - das wollen wir mit unserem neuenAngebot vermitteln. Alle, die gern sportlich unterwegs und Anhängerdes Motorsports sind, sind eingeladen, sich auf diesem Facebook-Kanalzu treffen", sagt Andreas Leue, Teamleiter Motorsport und Traditionbei SKODA AUTO Deutschland. Mit dem Hashtag #beRS werden die Fansaufgefordert, spannende Erlebnisse zu teilen, zu kommentieren -einfach dabei zu sein. Er baut auf dem Hashtag #beSKODA auf, mit demdie Marke zum Beispiel beim Genfer Autosalon aufgetreten ist.Auf dem neuen Kanal 'SKODA RS und Motorsport' sorgt einkontinuierliches Community-Management dafür, dass sich dieFangemeinde jederzeit austauschen kann und keine Frage unbeantwortetbleibt. Die Nutzer werden regelmäßig über Mitmachaktionen oderGewinnspiele zur Interaktion eingeladen. Als exklusiver Preis locktzum Beispiel eine Taxifahrt mit Champion Kreim im SKODA FABIA R5.Der Auftritt des SKODA AUTO Deutschland Duos Kreim/Christian inder Rallye-EM wird von Social-Media-Experten und einem Video-Teamlive begleitet. Die EM beginnt in der kommenden Woche mit der 'AzoresAirlines Rallye' auf der Atlantikinsel São Miguel (22. bis 24. März).Kreim/Christian werden auch bei den Rallyes auf den KanarischenInseln (3. bis 5. Mai), rund um die italienische Hauptstadt Rom (19.bis 21. Juli), in Tschechien (26. bis 28. August), Polen (21. bis 23.September) sowie Lettland (12. bis 14. Oktober) an den Start gehen.Ziel ist der Titel in der U-28-Wertung des Kontinentalchampionats.Der neue Facebook-Kanal schlägt die Brücke vom internationalen wienationalen Rallye-Engagement von SKODA zu den sportlichenSerienmodellen der Marke. Beispiel SKODA OCTAVIA: Dieses Autoverbindet - egal ob Limousine oder Kombi - die Annehmlichkeiten einesFamilienautos perfekt mit sportlichen Attributen. Neben heißenInformationen über den weiteren Ausbau der RS-Palette der Markebietet das neue Social-Media-Angebot Raum für individuelle RS-Momenteder Nutzer. Ebenso Themen sind die Highlights von 117 Jahrensportlichen Fahrens mit SKODA wie beispielsweise im legendären 130RS, dem sogenannten 'Porsche des Ostens'. #beRS - zu jeder Zeit undan jedem Ort.FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2017 Rallye Azoren (mit U28-Wertung)03.05. - 05.05.2017 Rallye Islas Canarias (mit U28-Wertung)01.06. - 03.06.2017 Rallye Akropolis15.06. - 17.06.2017 Rallye Zypern19.07. - 21.07.2017 Rallye di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung)24.08. - 26.08.2017 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung)21.09. - 23.09.2017 Rallye Polen (mit U28-Wertung)12.10. - 14.10.2017 Rallye Liepaja/Lettland (mit U28-Wertung)Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell