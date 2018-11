bautec 2020: starker Fokus auf Innovation, Bildung und Effizienz

Berlin (ots) -- Ab 2020: Umzug ins Südgelände- Bauindustrie mit eigener MessehalleDie bautec 2020, die vom 18. bis 21. Februar 2020 stattfindenwird, bietet den Ausstellern und Fachbesuchern hochwertige neueInhalte und Formate. Die Messekernthemen Innovation, Bildung undEffizienz spielen dabei die zentrale Rolle.Die seit vielen Jahren bestehende enge Zusammenarbeit mit demideellen Träger der bautec, dem Hauptverband der DeutschenBauindustrie, wird weiter ausgebaut. So wird es erstmals eine eigeneHalle für die deutsche Bauindustrie geben mit aktiver Unterstützungdes Hauptverbandes. Die bereits seit 2016 erfolgreich durchgeführteSonderschau zum kostengünstigen und nachhaltigen Wohnungsbau wirdweiterentwickelt und als fester Bestandteil in dasAusstellungsgeschehen integriert.Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes derDeutschen Bauindustrie e.V. (ab Dezember neues Mitglied im Fachbeiratder bautec): "Wir beteiligen uns engagiert an der bautec, weil dieWohnungs- und Bauwirtschaft mitten im vielleicht größten Umbruchihrer Geschichte steht: Digitalisierung, Überwindung vonGewohnheiten, Wohnungsbau, Fachkräftemangel und Industrie 4.0. Wirhaben die Lösungen und sind hochwertiger und attraktiver denn je!"Ab 2020: bautec zieht ins Messegelände SüdDie bautec freut sich darüber hinaus über den Umzug in dasSüdgelände mit den Hallen 1.2 bis 6.2 auf dem Berliner Messegelände(bisher Hallen 20 bis 26). Über 36.000 m² Bruttofläche stehen für diebautec 2020 bereit. Für die Aussteller und Besucher bedeutet die neueHallenstruktur effizientere und kürzere Wege, eine kompakteAufplanung mit Rundgang, einen repräsentativen Eingang für alleTeilnehmer mit direkter S-Bahn-Anbindung.Die bautec - mit ihrem ganzheitlichen Konzept von Gebäudehülle undGebäudetechnik - bietet allen Teilnehmern exzellente Möglichkeitenzum Dialog und Gewerke übergreifenden Branchenaustausch. InVorbereitung sind Ausstellerforen in den Hallen sowie Kongresse zuzukunftsrelevanten Themen wie Digitalisierung, energieeffizientesBauen, neue kostengünstige und nachhaltige Bausysteme und Baustoffe,Systeme für den Wärme-, Brand- und Schallschutz, Nachwuchsgewinnungund Fachkräftesicherung u.v.m.Ergänzend zur bautec findet die GRÜNBAU BERLIN statt, die sich mitden Zukunftsthemen Stadtentwicklung und grüner Infrastrukturbeschäftigt.Pressekontakt:bautecDaniela BreitschaftPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinBreitschaft@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell