bautec 2020: Serielles und modulares Bauen als Schlüssel für bezahlbaren Wohnungsbau? (FOTO)

Berlin (ots) - bautec bringt Akteure der Industrie, der Verbände und der Politikzusammen - Serielles und modulares Bauen im Fokus der bautec 2020 - Fachkongress"Serielles Bauen in der Digitalisierung" im Forum up#Berlin - bautec Kongress"Urbanes Wohnen - Positionen und Perspektiven"Die Wohnungswirtschaft beobachtet seit fast zehn Jahren eine steigende Nachfragenach Wohnungen in sogenannten Schwarmstädten beziehungsweise Schwarmregionen. Indiesen Regionen, zu denen auch deutsche Großstädte wie Berlin, München undHamburg gehören, übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem. Die Folge: DieVerknappung von Wohnraum führt dazu, dass die Mietpreise weiter steigen.Verbunden mit den derzeit hohen Kosten für Wohnungsneubau sowie Grund und Boden,ergibt sich eine schwierige Situation für den kostengünstigen Wohnungsneubau.In Deutschland werden jährlich etwa 400.000 Wohnungen benötigt, um den Bedarf zubefriedigen. Bleibt die Frage, wie das zu bewerkstelligen ist. Fakt ist: Es wirdnicht schnell genug gebaut. Ist serielles und modulares Bauen die Antwort?Können serielle und modulare Bauweisen schnell und effizient mehr bezahlbarenWohnraum schaffen? Und wenn ja: Welche Rahmenbedingungen sind nötig für eineerfolgreiche Umsetzung? Wo liegen die Grenzen?Als Einstimmung auf die Messe, die vom 18. bis 21. Februar 2020 auf dem BerlinerMessegelände stattfindet, hat die bautec am 23. Oktober 2019 die wichtigstenAkteuren der Industrie, der Verbände und der Politik eingeladen zum Thema"Bezahlbarer Wohnungsbau mit seriellem und modularem Bauen" zu diskutieren.Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, für Bau undHeimat:"Dem Bund ist es wichtig, das serielle und modulare Bauen zu fördern. Mit ihremPotential können diese Bauweisen bei den aktuellen Wohnraumherausforderungeneinen wesentlichen Beitrag leisten. Dabei stellen wir an die heutigenSystemkonzepte des seriellen und modularen Bauens hohe architektonische,städtebauliche und technische Qualitätsanforderungen. Unser gemeinsames Ziel istdie verstärkte Nutzung dieser Technologien modernen Bauens."Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer Hauptverband der Deutschen Bauindustriee.V.:"Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Bauprojekte nur miteinander gelingen,nicht gegeneinander. Wir müssen wieder zu einem partnerschaftlichen Bauenkommen. Weg von der Billigpreisvergabe, hin zu einem Kompetenz- undQualitätswettbewerb, einer frühen Einbindung von bauausführendem Knowhow in dieProjektvorbereitung. Und zu guter Letzt zu einer neuen Kultur am Bau, die es unserlaubt, Konflikte nicht vor Gerichten auszutragen, sondern vor Ort oder, wennnötig, im Rahmen außergerichtlicher Streitbeilegung."Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW:"Mit unserer Rahmenvereinbarung zum seriellen Bauen liefern wir passgenaueLösungen, damit Wohnungsbau schneller, kostengünstiger und in hoher Qualitätumgesetzt werden kann. Unsere neun ausgewählten Konzepte für seriellen undmodularen Wohnungsbau sind damit ein wichtiger Baustein für mehr bezahlbaren undzeitgemäßen Wohnraum - sozusagen Haute Couture vom Band. Wir appellieren an dieLänder, die passenden Rahmenbedingungen für eine schnellere bundesweiteRealisierung der innovativen Wohnungsbaukonzepte zu schaffen: Die von derBauministerkonferenz bereits beschlossene Einführung einer Typengenehmigung mussnun auch in die Landesbauordnungen aufgenommen werden."Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin Bundesarchitektenkammer (BAK):"Viele gebaute Beispiele zeigen, dass serieller Wohnungsbau in qualitätsvollerArchitektur realisiert werden kann. Bauen findet Akzeptanz, wenn es gelingt denstädtebaulichen und gestalterischen Bezug zum Standort herzustellen. Und dieserstädtebauliche, dieser öffentliche Kontext ist entscheidend dafür, wie gutQuartiere angenommen werden und sich ein lebendiges und vielfältigesAlltagsleben entwickeln kann. Bauen ist nie nur privat. Im Wohnungsbau mussgerade dem Raum zwischen den Gebäuden besondere gestalterische Aufmerksamkeitzuteilwerden, denn er ist öffentlich und der Erschließung und dem Aufenthaltgewidmet. Dieser Raum darf kein Restraum sein, muss bei der Entwicklungserieller oder modulare Lösungen gestalterisch mitgedacht werden."Die Zukunft des Bauens auf der bautec 2020Serielles und Modulares Bauen ist auch ein Top-Thema auf der bautec 2020, dievom 18. bis 21. Februar in Berlin stattfindet. Auf der bautec in Berlin trifftsich die Baufachwelt mit der Bau- und Umweltpolitik. Den Besucher erwartet imFebruar wieder das gesamte Portfolio der Branche mit einem breiten undanspruchsvollen Rahmenprogramm. Der Fachkongress "Serielles Bauen in derDigitalisierung" im Forum up#Berlin in Halle 4.2 wird hier unter anderem einwichtiger Programmpunkt sein. Dieser findet am 19. Februar von 10 bis 13 Uhrstatt und wird vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), demBundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und dem GdWBundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen veranstaltet. ImAnschluss daran lädt der GdW zu dem Fachsymposium "Gesellschaftliche Akzeptanzfür den Wohnungsneubau" und zur feierlichen Bauherrenpreisverleihung ein.Der bautec Kongress beleuchtet am 20. Februar unter dem Titel "Urbanes Wohnen -Positionen und Perspektiven" neue Bauaufgaben sowie Wohnkonzepte und Trends -von individuellen Lösungen über innovativen mehrgeschossigen Wohnungs- undQuartiersbau bis hin zur Sanierung und Bauen im Bestand. Natürlich steht beiallen Ideen auch die Frage im Raum, wie schnell es gelingen kann, neuen Wohnraumzu schaffen.Informationen zum Rahmenprogramm der bautec 2020 sind online unterwww.bautec.com/FuerBesucher/RahmenprogrammEvents zu finden. 