bautec 2020 - Neue Impulse im Fachbeirat (FOTO)

Berlin (ots) -Nach erfolgreichem Abschluss der bautec 2018 laufen nun bereitsdie Vorbereitungen für die kommende Veranstaltung, die vom 18. bis21. Februar 2020 auf dem Berliner Messegelände stattfindet. Dabeispielt der Gewerke übergreifende Branchenaustausch rund um dieMessekernthemen Innovation, Bildung und Effizienz eine zentraleRolle. Um thematisch am Puls der Zeit zu sein, steht der bautec einFachbeirat aus hochkarätigen Branchenvertretern zur Seite. DieserBeirat wurde nun um fünf hochrangige Industrievertreter erweitert: Absofort begrüßen die bautec und Beiratsvorsitzender Markus Becker(Vizepräsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie) dieNeumitglieder August Brötje GmbH, Herrn Peter Michael Miethner;Geberit Vertriebs GmbH, Herrn Uwe Pfeiffer; Opitz Holzbau GmbH & CoKG - Ein Unternehmen der Knauf Gruppe, Herrn Bodo Mierisch; PERI GmbHSchalung Gerüst Engineering, Herrn Andreas Buhmann sowie VELUXDeutschland GmbH, Herrn Matthias Mager. Ab Dezember 2018 wird zudemDieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der DeutschenBauindustrie e.V. dem Fachbeirat beitreten."Wir betrachten das Gebäude vom Keller bis zum Dach und seineInfrastruktur ganzheitlich und verbinden in kompakter Form Produkt-und Dienstleistungsangebote, Tagungen und Kongresse - das macht dasKonzept der bautec einzigartig", erläutert Karel Heijs,Geschäftsbereichsleiter der bautec. Ergänzt wird das Angebot derbautec mit der GRÜNBAU BERLIN, die unter dem Motto 'Außenräumegestalten, bauen und pflegen' alle Akteure für eine zukunftsfähigeStadtentwicklung zusammenbringt. "Die in diesem Jahr erfolgreich neueingeführten Formate wie der bautec.INNOVATION AWARD, derArchitektenkongress, der SHK-Praxistag sowie der Tag derImmobilienwirtschaft stehen auch 2020 wieder auf dem Programm", soHeijs.