bautec 2020: Anwärter für den bautec.Bär gesucht / bautec.INNOVATION AWARD geht in die zweite Runde - Auslobung für den bautec Innovationspreis startet am 1. Juli (FOTO)

Berlin (ots) -Der Innovationspreis der bautec geht in die zweite Runde. Auf derkommenden bautec, die vom 18. bis 21. Februar auf dem BerlinerMessegelände stattfindet, kürt das Fachpublikum die Preisträger desbautec.INNOVATION AWARDS 2020 mit dem bautec.Bär. Aussteller undMitaussteller der bautec 2020 sowie der parallel stattfindendenGRÜNBAU BERLIN sind aufgerufen, ihre innovativen Produkte undSystemlösungen ab 1. Juli 2019 für den Innovationspreis einzureichen.Die Anmeldefrist endet am 1. Oktober 2019. Die Bewerbungsunterlagenfür den bautec.INNOVATION AWARD sind online unter www.bautec.com zufinden.Gesucht werden neue und weiterentwickelte Produkte undSystemlösungen mit einem innovativen Ansatz, die aktuell am Markteingeführt werden. Wichtig sind dabei der praktische Nutzen und diehandwerkliche Umsetzbarkeit für den Anwender. Anhand dieser Kriterientrifft eine Fachjury, besetzte mit Prof. Dr. Susanne Rexroth von derHTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Cordula Fay,Referatsleiterin Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Raumordnung vomGdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e.V. und Ulrich Zinkvom BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. eine Vorauswahl. Ineiner Sonderschau in Halle 3.2 präsentieren die nominiertenFinalisten ihre Wettbewerbsbeiträge auf der bautec 2020. DasFachpublikum vor Ort ist die entscheidende Instanz: An dreiMessetagen stimmt es für das aus ihrer Sicht innovativste Produkt ab.Nach Stimmenauszählung wird der bautec.Bär am letzten Messetag (21.Februar) an die Preisträger verliehen. Erstmals wird ein Sonderpreisfür Start-ups vergeben.Der bautec.INNOVATION AWARD wird von der bautec in Kooperation mitdem BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. ausgelobt. Auf derbautec 2018 wurde der bautec.INNOVATION AWARD erstmalig verliehen.2018 ging der erste Preis an die Ulrich Brunner GmbH für ihre BrunnerHeizzentrale BHZ, eine modular erweiterbare Hydraulikbox mitsämtlichen Komponenten zur Erstellung komplexer Heizsysteme. Denzweiten Preis erhielt die Hottgenroth Software GmbH & Co. KG fürihren HottScan HS-1, ein System zur automatisierten Erfassung von3D-Messwerten. Platz drei erreichte die PERI GmbH mit ihrem DUOVerbundschalungssystem, eine universelle Leichtschalung für Wände,Fundamente, Säulen und Decken. Außerdem gab es zwei Auszeichnungen.Eine Anerkennung für ihre eingereichten Innovationen erhielten derC³-Carbon Concrete Composite e.V. für seinen Carbonbeton und die LTMGmbH für ihren LTM Thermo-Lüfter 200-50 mit Sensorik.Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird vonder Messe Berlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt.Zum Alleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäudevom Keller bis zum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlichbetrachtet. Ergänzt wird das Angebot der bautec mit der GRÜNBAUBERLIN und der up#Berlin.Pressekontakt:Mirjam PriemerJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2268mirjam.priemer@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell