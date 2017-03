bautec 2018: In die Zukunft bauen - Innovation Bildung - Effizienz

Berlin (ots) -- Mit einem neuen Slogan verstärkt die bautec ihr ganzheitlichesMessekonzept- Günstige Frühbucher-Konditionen bis zum 30. April 2017Mit den drei Säulen Innovation - Bildung - Effizienz unterstreichtdie bautec 2018 ihre Positionierung als Fachmesse für Bauen undGebäudetechnik. Damit formuliert die bautec ihre strategischeAusrichtung als ein erfolgreiches Messekonzept der Zukunft - alsBranchentreffpunkt für Innovationen und Networking, als eine führendeFachmesse Deutschlands.Wachsende Messe in einem wachsenden MarktBauen hat in Deutschland gegenwärtig Hochkonjunktur. Für 2017rechnet der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg für die Region miteinem Wachstum von 5,4 Prozent. Die Großregion Berlin ist heute undauch in den nächsten Jahren die Großbaustelle Deutschlands: Mit einemgroßen Programm von Investitionen in den Wohnungsbau, mit derEntwicklung neuer großräumiger Wohn- und Gewerbezentren in vielenBezirken der Hauptstadt, mit neuen Zentren für Forschung undEntwicklung, mit einem Programm für den Schulbau, mit neuen Ideen fürdie grüne Stadtentwicklung und der Gestaltung und Pflege derstädtischen Außenräume.Dieser Bau-Dynamik wird die bautec vom 20. bis 23. Februar 2018eine Plattform bieten. Alle zwei Jahre führt sie Entscheider undPartner aus allen Ebenen der Baubranche zusammen, darunterArchitekten, Umweltexperten, Planer, Ingenieure, Handwerker,Kommunalvertreter und Akteure aus der Immobilien- undWohnungswirtschaft sowie Entscheider der Bauindustrie.Das erfolgreiche ganzheitliche Messekonzept der Vernetzung vonGebäudehülle und intelligenter Gebäudetechnik wird 2018 weitergestärkt. Der energetische Systemverbund ist DASAlleinstellungsmerkmal der bautec und aktueller denn je. Denn damitgeht die Messe auch im Gleichschritt mit den von der Bundesregierunggestellten Anforderungen, in den kommenden Jahren die Ziele derEnergiewende 2020/22 noch stärker zu kommunizieren - im Sinne einerErhöhung der Energieeffizienz.Ausstellungsschwerpunkte der bautec 2018 sind:- Innovative Lösungen für Dächer und Fassaden und den Wärmeschutz- Neue Ideen für serielles Bauen, für die Verdichtung in denBallungsgebieten, für Dachaufstockungen- Zukunftsweisende Beispiele für den Einsatz von Holz undnachwachsenden Rohstoffen- Energieeffiziente Systeme für Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung undaktuell für Smart Home- BIM - Digital Construction- GRÜNBAU BERLIN, Fachmesse und Kongress für eine zukunftsfähigeStadtentwicklung Ein besonderer Schwerpunkt der bautec 2018 ist dieNachwuchsgewinnung: im KarriereCenter Bau, auf dem Hochschultag unddurch den Wettbewerb "Auf IT gebaut" bietet die bautec Schülern,Studenten und an Fortbildung interessierten Mitarbeitern zahlreicheMöglichkeiten zur Information über Aus- und Weiterbildung in derBaubranche.Das Angebot der bautec für ihre Aussteller:Frühbucher haben noch bis zum 30. April 2017 die Gelegenheit, sichzu günstigen "Early Bird"-Konditionen ihre Messebeteiligung an derbautec 2018 zu sichern. Die Ausstellerunterlagen stehen auf derbautec-Internetseite unter www.bautec.com zur Verfügung.Anmeldungen zum KarriereCenter Bau sind ebenfalls über dieseStandanmeldung möglich. Unternehmen, Schulen, Hochschulen,Institutionen, Verbände etc. sind herzlich eingeladen, sich an dieserPlattform für Ausbildung, Studium und Weiterbildung zu beteiligen.Mehr Infosbautec 2018+++ Veranstaltungsort: Messegelände Berlin, Hallen 20 - 26, EingangNord: Masurenallee, Palais am Funkturm und Eingang Halle 25,Jafféstraße +++ bautec 2018 im Verbund mit GRÜNBAU BERLIN +++ An derbautec 2016 nahmen 502 Aussteller aus 17 Ländern teil +++www.bautec.com +++Pressekontakt:bautecDaniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell