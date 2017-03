Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahrengeht Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN am 27. April 2017 in die zweiteRunde. Das Forum für Stadtentwicklung stellt erneut die "Stadt vonmorgen" in den Mittelpunkt - ein Thema, das jeden Berliner, Dresdeneroder Münchener gleichermaßen angeht. Kein Wunder also, dass dieReferenten aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands anreisen werden,um sich im Marshallhaus länderübergreifend auszutauschen.Die Themenagenda der Kurzvorträge reicht von Inklusion aufSpielplätzen über Stadtbeleuchtung und -mobiliar bis hin zuRegenwassermanagement. Zwischendurch können ausstellende Unternehmenihre Produkte und Dienstleistungen im Pecha Kucha-Format vorstellen -das bedeutet 20 Folienbilder, die von den Rednern jeweils 20 Sekundenerklärt werden.Das Veranstaltungskonzept richtet sich vor allem an kommunalePlaner und Entscheider, Landschaftsarchitekten, Vertreter aus derImmobilien- und Wohnungswirtschaft sowie Wissenschaft und Forschung.Veranstalter sind die Messe Berlin gemeinsam mit denFachzeitschriften Garten+Landschaft und Playground@Landscape.Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN gehört zum Messekonzept derAusstellung GRÜNBAU BERLIN, die als eigener Bestandteil in die bautecvom 20. bis 23. Februar 2018 integriert ist. Unter dem MottoAußenräume gestalten, bauen und pflegen präsentieren sich hierHersteller, Dienstleister und Händler zum Thema GrüneStadtentwicklung. Die am 27. April auf dem Forum behandelten Themenund Aufgaben werden dort im Rahmen der Vortragsreihen GRÜNBAU:TALKSund SPIELRAUM:TALKS aufgegriffen und vertieft.Anmeldung unter www.gruenbau-berlin.deKongressprogramm Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLINDienstag, 27. April 2017, Marshallhaus, Berliner MessegeländeZeit Thema9.45 BegrüßungModeration: Uwe Rada, Redakteur der "taz" und Buchautor10.00 Aus Sicht des kommunalen Entscheiders: Inklusion - Was istdas eigentlich?Was steckt dahinter? Realisierung von Inklusion in Dresden- in Sachen Spielplatz?!Ute Eckardt, SB Planung/Spielplätze, LandeshauptstadtDresden, Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft,Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft Abt.Planung/Entwurf/Neubau10.45 Aus Sicht des Planers: Wie kann die Gestaltung einesinklusiven Spielplatzes aussehen?Praxis-Beispiele, Martina Hoff,Landschaftsarchitekturbüro Hoff, Essen11.30 - 11.45 Pause11.45 Grün- und Freiräume in der Stadt der ZukunftPeter Menke, Vorstand der Stiftung DIE GRÜNE STADT, stelltdie Bedeutung und den Wert von Grün- und Freiräumen inStädten vor. Im Zuge einer anhaltenden Urbanisierung undentsprechendem Flächendruck, Veränderungen durch denKlimawandel, einer veränderten Mobilität und nicht zuletztdemographischer Entwicklungen ist eine Integrierte, grüneStadtentwicklung wichtiger denn je.12.30 Kurzvorträge von Unternehmen zur zukunftsfähigen Stadt imPecha Kucha Format13.00 - 14.00 Mittagspause14.00 Dem Wasser Raum gebenÜber die funktionale und ästhetische Vernetzung vonRegenwassermanagement berichtet Dieter Grau, RambollStudio Dreiseitl14.45 LeuchtkraftErst Beleuchtung macht den städtischen Raum auch nachtserlebbar. Licht im Außenraum vermag unschöne Bereiche imöffentlichen Nahverkehr, dunkle Parkabschnitte und Unortewie beispielsweise Unterführungen in ansprechendeAufenthaltsorte zu transformieren. Darüber, was Licht füreinen positiven Einfluss auf seine Umgebung hat und wieLeuchten den Sicherheitsaspekt im Außenraum verbessern,informiert der Sprecher Stiftung "Lebendige Stadt" GerhardFuchs15.30 - 15.45 Kaffeepause15.45 Stadt als BühneWenn die Stadt eine Bühne wäre, wäre die Möbel wohl dieProtagonisten. Die Wahl des passenden Stadtmobiliarsentscheidet oft darüber, ob ein Stadtraum angenommen wirdoder nicht. Es muss nicht nur funktionieren, sondern auchnoch eine gute Figur machen. Doch was braucht der urbaneRaum an Objekten? Und wie sehen diese im 21. Jahrhundertaus? Martin Rein-Cano, Topotek 116:30 Kurzvorträge von Unternehmen zur zukunftsfähigen Stadt imPecha Kucha Format17:00 Get Togetherbautec 2018+++ Veranstaltungsort: Messegelände Berlin, Hallen 20 - 26,Eingang Nord: Masurenallee, Palais am Funkturm und Eingang Halle 25,Jafféstraße +++ bautec 2018 im Verbund mit GRÜNBAU BERLIN +++ An derbautec 2016 nahmen 502 Aussteller aus 17 Ländern teil +++www.bautec.com +++Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell