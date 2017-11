bautec 2018: Bereits über 90 Erstaussteller angemeldet (FOTO)

Berlin (ots) -In drei Monaten fällt der Startschuss für die bautec 2018. VierTage lang wird das Berliner Messegelände zum wichtigstenAnziehungspunkt für die nationale und internationale Bau- undGebäudetechnikbranche. Bereits über 90 Erstaussteller haben sich nachderzeitigem Buchungsstand für den Messezeitraum vom 20. bis 23.Februar angemeldet, darunter die Fakro Dachfenster GmbH, die ABCKlinkergruppe, das Gayko Fenster- und Türenwerk und INNOPERFORM®, derSpezialist für innovative Fensterzubehörteile. Ziegelhersteller undBranchenmarktführer Wienerberger hat sich seine Teilnahme erneutgesichert, auch wieder dabei sind das Unternehmen VELUX, das seineneuesten Produkte und Systeme für Dachfenster vorstellt, sowie PERIim Bereich Schalungs- und Gerüsttechnik. Für die parallel laufendeGRÜNBAU BERLIN hat sich erstmals die Richter Spielgeräte GmbHangemeldet.Der seit Jahren wachsende Bereich Gebäudetechnik wartet mitrenommierten Firmen auf: im Sanitärbereich präsentieren sich erstmalsmit eigenen Ständen unter anderem Villeroy & Boch und Grohe. Alleführenden Unternehmen für Heizungs- und Lüftungstechnik sind in Halle25 präsent, darunter Bosch Thermotechnik mit den Marken Buderus undJunkers, Brötje, Fröling, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann,Weishaupt und Wolf. Internationale Unterstützung kommt erstmals auchaus Russland: Unterschiedliche Branchenunternehmen werden im Februar2018 nach Berlin reisen, um sich auf der bautec im Rahmen einesGemeinschaftsstandes der Fachwelt und potenziellen Neukundenvorzustellen.Ganz oben auf der Agenda von Ausstellern und Fachbesuchern stehenneben der Präsentation neuester Technologien der fachliche Austauschmit Führungsvertretern aus Wirtschaft, Industrie und Politik. Die 18.bautec präsentiert sich im nächsten Jahr mit vielen Premieren,darunter der bautec.INNOVATION AWARD, der Tag derImmobilienwirtschaft am 21. Februar und der ArchitektenkongressFASSADE 2018 am 22. Februar. Thematische Schlagworte sind unteranderem der serielle Wohnungsbau für die Schaffung von mehr undkostengünstigem Wohnraum, die Digitalisierung am Bau sowie Ausbildungund Fachkräftegewinnung im KarriereCenter BAU.Über die bautecDie bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik- findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucherinformierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellernaus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen dernationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Derenergetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenterGebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautecist die Messe Berlin, ideeller Träger der Hauptverband der DeutschenBauindustrie e.V. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar 2018auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. In derparallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zum ThemaGestaltung und Entwicklung von Außenräumen. Mehr Informationen stehenonline unter www.bautec.com bereit.Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell