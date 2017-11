Mit baua: Praxis Arbeitszeit flexibel und gesund gestalten / Praxisnahe Broschüre informiert über Arbeitszeitmodelle (FOTO)

Dortmund (ots) -Durch digitale Techniken lassen sich Arbeitszeit und -ortzunehmend flexibilisieren. Doch bei der Wahl des passendenArbeitszeitmodells stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sowohlden Bedürfnissen der Beschäftigten als auch der eigenenWettbewerbsfähigkeit gerecht zu werden. In der jetzt erschienenenBroschüre baua: Praxis "Flexible Arbeitszeitmodelle. Überblick undUmsetzung" stellt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) insgesamt 16 verschiedene Arbeitszeitmodellevor und zeigt die damit verbundenen Chancen und Risiken auf. Zudemvermittelt sie kompakt und praxisorientiert Grundlagen desgesetzlichen Arbeitszeitschutzes sowie aktuellearbeitswissenschaftliche Erkenntnisse. Damit bietet sie denVerantwortlichen in Unternehmen einen umfangreichen und zugleichübersichtlich strukturierten Einstieg in das Thema.Die Arbeitszeit bestimmt den Lebensrhythmus vieler Beschäftigter.Damit ausreichend Lebenszeit für Familie, Freizeit und Regenerationbleibt, begrenzt das moderne Arbeitszeitrecht einerseits dieArbeitszeit. Andererseits ermöglicht es innerhalb eines definiertenRahmens flexible Arbeitszeiten und fördert damit dieWirtschaftlichkeit der Unternehmen. Doch nicht nur die Unternehmen,auch die Beschäftigten profitieren von flexiblen Arbeitszeiten.Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit gestalten können, gelingt es oftbesser, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.Die baua: Praxis führt insgesamt 16 verschiedeneArbeitszeitmodelle auf, arbeitet deren Vor- und Nachteile für dieUnternehmen heraus und stellt jeweils ein Beispiel guter Praxis vor.Dazu gehören neben schon etablierten Modellen wie Gleitzeit, Teilzeitoder Mehrarbeit auch neuere Formen wie Jobsharing oderFunktionsarbeitszeit. Neben den einzelnen Arbeitszeitmodelleninformiert die Broschüre kompakt und übersichtlich über dengesetzlichen Hintergrund sowie über den aktuellen wissenschaftlichenErkenntnisstand zu Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beiflexiblen Arbeitszeiten. Zudem stellt sie vier Trends heraus, die diezunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit maßgeblich beeinflussen.Dazu zählen Globalisierung, demografische Entwicklung, Wertewandelund Digitalisierung. So gibt die baua: Praxis schnell einen Überblicküber die verschiedenen Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten.Weiterführende Informationen und Literaturhinweise runden die baua:Praxis ab."Flexible Arbeitszeitmodelle. Überblick und Umsetzung"; FrankBrenscheidt (fachliche Verantwortung); 1. Auflage; Dortmund;Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2017;doi:10.21934/baua:praxis20170719; 64 Seiten. Den Bericht gibt es imPDF-Format im Internetangebot der BAuA unterwww.baua.de/publikationen.Direkter Link: www.baua.de/dok/8658190Forschung für Arbeit und Gesundheit Sichere und gesundeArbeitsbedingungen stehen für sozialen Fortschritt und einewettbewerbsfähige Wirtschaft. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheitund Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in diePraxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben - imGefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit und mit demGesundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eineRessortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich desBundesministeriums für Arbeit und Soziales. Über 700 Beschäftigtearbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie inder Außenstelle Chemnitz. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330Fax: 0231 9071-2299E-Mail: presse@baua.bund.dewww.baua.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell