bareMinerals stärkt die Selbstbestimmung der Frau mit The Power of Good Fund by bareMinerals

Unzählige Möglichkeiten, grenzenlose FreiheitbareMinerals, die Beauty-Marke, die frei von künstlichenInhaltsstoffen ist, wurde vor 23 Jahren ins Leben gerufen und meldeteheute die Einrichtung ihres Power of Good Fund by bareMinerals. AbJanuar 2019 wird diese philantropische Initiative 1% ihresVerkaufserlöses aus bareMinerals-Boutiques undhttp://www.bareminerals.com an verschiedeneWohltätigkeitsorganisationen spenden, die sich für die Bildung vonFrauen, Unternehmertum und Mentoring einsetzen. Als Teil diesesneuen Programms wird bareMinerals seinen Mitarbeitern zusätzlich 1%ihrer Arbeitszeit für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung stellenund sie somit dazu auffordern, drei Tage pro Jahr wohltätigen Zweckenzu widmen.bareMinerals sieht seine Berufung in der Verfechtung von 'thePower of Good', der Macht des Guten. Wir glauben fest daran, dass esdie kleinen Dinge sind, die Großes bewirken. "Als Mutter,Geschäftsfrau und Verfechterin von Veränderung war es unglaublichwichtig für mich, einen Fonds einzurichten, der es jungen Frauenermöglicht, ihr Potential voll auszuschöpfen und ihre Träume zuverwirklichen. Mit der Gründung des Power of Good Fund bybareMinerals hoffen wir, zunächst die Zukunftperspektiven und Lebenvon Tausenden Frauen in ganz Nordamerika verändern zu können undverfolgen die Absicht, diese Initiative 2020 weltweit fortzuführen",erklärte Jill Scalamandre, Präsidentin von bareMinerals.Um den Start der Kampagne zu feiern, lud bareMinerals zu einemweltweiten Power of Good-Wellness-Event im Soho Farmhouse inOxfordshire, England, ein, die bislang erste globale Veranstaltungder Marke. Zu den Gäste zählten Hailey Baldwin (bareMinerals CleanBeauty-Botschafterin), Rosie Huntington-Whiteley (bareMineralsBeauty-Botschafterin), Nikki DeRoest (internationale Visagistin vonbareMinerals), Marc Rey (CEO, Shiseido Americas & Shiseido GroupChief Growth Officer), Jill Scalamandre (Präsidentin, bareMinerals)sowie Jenny Halpern Prince (Gründerin, Co-Vorsitzende undTreuhänderin von Access Inspiration).bareMinerals sieht sich als mehr als eine bloße Kosmetikmarke undvertritt die Meinung, dass es die kleinen Dinge sind, die Großesbewegen. Mit Produkten, die Teil der alltäglichen Routine ihrerNutzer sind, bis hin zu genau dieser weitreichenderen Sinnhaftigkeit,die weit über das Make-up-Täschchen hinausgeht, setzt bareMineralssich dafür ein, 'the Power of Good' für jedermann greifbar zu machen."Die Power of Good-Kampagne wertschätzt nicht nur Produkte, die fürVeränderung sorgen, sondern zeigt außerdem, inwiefern wir Menschen umuns herum beeinflussen können, wenn wir uns gut fühlen und Gutesbewirken", so Huntington-Whiteley. Baldwin empfindet 'the Power ofGood' als etwas, das "voller Güte und frei von Grausamkeit" ist,während DeRoest zu Begriffen wie "grenzenlose Freiheit" greift.Sämtliche Aspekte der zweitägigen Veranstaltung waren daraufausgerichtet, 'the Power of Good' hervorzurufen und praktischumzusetzen. Redakteure und Meinungsbildner aus der ganzen Welt hattendie Möglichkeit, junge Frauen der Londoner WohltätigkeitsorganisationAccess Aspiration zu treffen und ihnen beratend zur Seite zu stehen.Der von Jenny Halpern Prince gegründete Wohltätigkeitsverein lässtStudentinnen im Alter von 16-24 Jahren neue Fertigkeiten erwerben undbietet Zugang zu einem Karrierenetzwerk, um soziale Mobilität,Arbeitsmarktfähigkeit und Barrierefreiheit in Bezug aufHochschulbildung zu fördern. bareMinerals übergab Access Aspirationim Namen aller anwesender Gäste eine Spende. Zusätzlich bot DeRoesteine Clean-Beauty-Masterclass an, bevor die Veranstaltung mit einemvon Rey und Huntington-Whiteley ausgerichteten Abendessen abgerundetwurde.Der Power of Good Fund by bareMinerals, die Marke, diePhilantropie zu einem ihrer Grundpfeiler gemacht hat und sich durchdie Verwendung kompromissloser, naturreiner Inhaltsstoffeauszeichnet, wurde ins Leben gerufen, um bareMinerals' Anliegen zustärken, die Welt auf positive Weise zu beeinflussen. bareMineralsist sich der Tatsache bewusst, dass jede Entscheidung eineAußenwirkung hervorruft und setzt sich somit dafür ein, Veränderungzu bewirken, für wahrhaftigen Wandel zu sorgen und das Potenzialjunger Frauen durch die Ermutigung zu Gesten der Freundlichkeit, egalob groß oder klein, freizusetzen.