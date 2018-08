b4p trends-Studie: Die Glaubwürdigkeit von Influencern. Wo die Deutschen ihnen folgen, wann Follower Produkte kaufen und wie sie zur Kennzeichnung stehen (FOTO)

München (ots) -Sie sind aus dem Netz nicht mehr wegzudenken - und Influencerhaben sich auch als feste Größe in der Werbewelt etabliert. In deraktuellen b4p trends untersucht die Gesellschaft für integrierteKommunikationsforschung (GIK) das Verhältnis der Deutschen zuBloggern und Influencern genauer.Follower aller AltersklassenDen Begriff "Influencer" muss man in Deutschland nicht großartigerklären: 62 Prozent der Gesamtbevölkerung und 77 Prozent der jungenZielgruppe (14-29 Jahre) wissen, dass es sich hier um eine Person miteiner hohen Präsenz und Reichweite in sozialen Medien handelt."Blogger" haben sogar 88 Prozent der Deutschen schon einmal gehört.66 Prozent der Deutschen folgt - zumindest selten - einem Bloggeroder Influencer. Besonders regelmäßig tun dies die jungen Deutschen:65 Prozent der 14-29 Jährigen schauen mindestens einmal pro Woche beiihren Favoriten vorbei.Die Top-Kanäle der ZielgruppenYouTube ist über alle Altersgrenzen hinweg die Nummer eins unterden Kanälen, auf denen Deutsche ihren Lieblingsblogs und -Influencernfolgen: Drei Viertel der jungen Deutschen sowie mehr als die Hälfteder über 50-Jährigen tun dies über die Videoplattform. An zweiter unddritter Stelle finden sich Facebook und Instagram, wobei die Nutzungstark in den Altersgruppen variiert. Der "junge Kanal" Instagram wirdvon den 20 bis 29-Jährigen als Medium stark genutzt: 63 Prozent vonihnen sind auf der Plattform aktiv. Dagegen nutzen Facebook 66Prozent der älteren Follower.Themen, die User bewegenRat und Inspiration - das sind die beiden wesentlichen Anreize fürBlog-Nutzer. Bei den Jüngeren unter ihnen ist beides ausgeprägter: 59Prozent der 14 bis 29-Jährigen sehen Blogs als unabhängige Ratgeber,75 Prozent fühlen sich von Blogs inspiriert. Am beliebtesten sindgenerationsübergreifend Blogs zum Thema Essen und Trinken. KleinerUnterschied: Während Frauen auf Platz zwei und drei Kosmetik undBeauty sowie Mode und Fashion sehen, interessieren sich Männer eherfür Technik und Gaming sowie für Sport und Gesundheit. Diethematische Nutzung von Blogs ist stark vom Alter sowie vomGeschlecht abhängig und ähnelt damit sehr den unterschiedlichenZielgruppen bei der Nutzung von Zeitschriften.Wie Nutzer zur Kennzeichnung stehenProduktempfehlungen beurteilt rund die Hälfte aller befragtenNutzer (53%) grundsätzlich als positiv. Möglicher Grund: Die Mehrzahlder User ist davon überzeugt, dass die von ihnen gelesenen Blogsnicht hauptsächlich zu Werbezwecken, sondern aus einem echtenInteresse am Thema betrieben werden. Die Akzeptanz von Produktwerbungsteigt dementsprechend auf 68 Prozent, wenn die empfohlenen Artikelzum Thema des Blogs passen. Und mehr als ein Drittel der Nutzer (38%)geben an, sich dann auch zum Kauf anregen zu lassen. Tatsächlichhaben übrigens 41 Prozent aller Blog-Nutzer ein empfohlenes Produktschon einmal selbst gekauft. Dem gegenüber halten lediglich 26Prozent der Blog-Nutzer Beiträge generell für unglaubwürdig. Über dieHälfte aller Blog-Nutzer (52%) hat kein Problem mit gesponsertenPosts, und empfindet sie nicht grundsätzlich als unglaubwürdig. Umhier allerdings für mehr Transparenz zu sorgen, wünscht sich mit 83Prozent die Mehrheit eine deutliche Kennzeichnung bezahlterBeiträgen.Ausführliche Informationen und Grafiken finden Sie unterhttps://b4ptrends.media.Pressekontakt:Im Auftrag der GIK:Christiane BlanaCorporate Communications / Hubert Burda MediaFon +49 89 9250 3907christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell