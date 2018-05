München (ots) -- 81 Prozent der Deutschen betrachten Fake News in SozialenNetzwerken als Gefahr für die Demokratie. Das Vertrauen injournalistische Angebote ist dagegen ungebrochen - gerade beiden unter 30-Jährigen- 48 Prozent der Deutschen nutzen Sprachassistenten, auf demSmartphone aber zunehmend auch per "Smart Speaker". Trotzdemsind sogar die Nutzer skeptisch, was Privatsphäre undDatenschutz betrifftFake News stehen mittlerweile nicht nur im Duden, sie sind ebensobrisant wie real: Knapp 95 Prozent der Deutschen kennen den Begriff.Jeder zweite Deutsche ist schon einmal mit Online-Falschmeldungen inBerührung gekommen. Wer sich häufig über Influencer, Blogs oderVideoportale informiert, ist noch häufiger mit Fake Newskonfrontiert: Hier liegt die Quote bei rund zwei Dritteln. Zu diesenErgebnissen kommt die Gesellschaft für integrierteKommunikationsforschung (GIK) in der ersten Ausgabe ihres neuenStudiensatelliten b4p trends.Demnach sehen 92 Prozent der Deutschen Social Media als besondersanfällig für die Verbreitung von Fake News. 81 Prozent denken sogar,dass Falschmeldungen, gemeinsam mit Hasskommentaren undVerleumdungen, eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Positiv:Vier von fünf Deutschen achten heute mehr darauf, aus welcher QuelleInformationen stammen. Dabei vertrauen sie in erster Liniejournalistischen Medien - vor allem die unter 30-Jährigen. Würdeüber ein Ereignis in den Print- und den Sozialen Medien sehrunterschiedlich berichtet werden, so würden sich 69 Prozent dieserGruppe auf den Beitrag der Printmarken verlassen. Dieses Vertrauenwirkt auch in Social Media hinein: Facebook-Beiträge von Zeitungenund Magazinen werden von den Befragten als am glaubwürdigstenbewertet. Übrigens: Nur 7 Prozent der Deutschen halten einen Beitragfür glaubwürdig, weil er viele "Likes" bekommen hat - und beweisenlaut b4p trends so mehr Medienkompetenz, als mancher Skeptikergedacht hätte.Sprachassistenten haben innerhalb kurzer Zeit Einzug in das Lebender Deutschen gehalten: 88 Prozent kennen laut b4p trends ein solchesSystem, 48 Prozent nutzen es bereits. Während Amazons Alexa mit 74Prozent allgemein am bekanntesten ist, ist bei den unter 30-jährigenApples Siri ebenso populär (Siri: 90 Prozent, Alexa: 89 Prozent).Das Smartphone ist das Top-Device für die Nutzung vonSprachassistenten, 21 Prozent der Deutschen besitzen und nutzenbereits "Smart Speaker". Die Deutschen schätzen an Alexa & Co. vorallem die Bequemlichkeit - sei dies beim Musikhören oder bei derSteuerung anderer vernetzter Geräte. Dennoch ist ein Großteil derBefragten auch skeptisch: 83 Prozent haben Angst davor, abgehört zuwerden. 82 Prozent sprechen sich dagegen aus, dass ihre privatenDaten zugunsten von Werbung weitergegeben werden. Selbst Nutzer derSprachassistenten sehen dies mit 77 und 79 Prozent ähnlich kritisch.Mehr zu b4p Trends:Der Studien-Satellit best for planning trends (b4p trends) bietetdie Möglichkeit, Werbungtreibenden und Agenturen binnen wenigerWochen Daten zu hochaktuellen Themen rund um Mediennutzung,Produktneuheiten und Konsumverhalten zur Verfügung zu stellen.Gleichzeitig prüft die GIK so, wie relevant aktuelle Entwicklungensind, schätzt damit das Potential für die Hauptstudie b4p ab und hältdiese auf dem neuesten Stand. Die Studienergebnisse der b4p trendswerden per Online-Befragung in 6 bis 10 Wellen pro Jahr erhoben undim zweimonatlichen Rhythmus publiziert. Die kommenden Ausgaben drehensich um die Fußball-WM und Influencer und werden ab Juniveröffentlicht.Material:Die kompletten Studienergebnisse der ersten b4p trends sowieGrafiken finden Sie auf der GIK-Website unter b4ptrends.media. AufWunsch schicken wir Ihnen einzelne Grafiken auch gerne zu.Pressekontakt:Hubert Burda Media (i.A. der GIK)Christiane BlanaTel.: 089 / 9250-3907Mail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell