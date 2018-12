b4p Trendstudie: Lokal zählt / Die Deutschen schätzen ihren Einzelhandel - und kaufen lieber vor Ort als digital ein (FOTO)

München (ots) -Die Deutschen schätzen ihren Einzelhandel - und zwar stationär.Zu diesem Ergebnis kommt die neue Ausgabe der b4p trends. Die von derGesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK)herausgegebene Studie nimmt zum Jahresabschluss denLebensmitteleinzelhandel (LEH) unter die Lupe.Online-Shopping? Kommt für die Meisten noch nicht in die TüteLaut b4p trends kaufen lediglich 3 Prozent der Befragten ihreLebensmittel bereits regelmäßig online ein. Zwei Drittel derBefragten (63%) ziehen die digitale Alternative zum Supermarkt erstgar nicht in Betracht. Stattdessen schätzen sie die Nähe des Ladensdirekt um die Ecke (64%), sie nehmen Produkte gerne in die Hand(57%), wollen teure Lieferkosten vermeiden (24%) und setzen auf diebessere Qualität und Frische der Produkte (20%). Ob Supermarkt oderDiscounter spielt hierbei keine Rolle: Im Ranking liegen Supermarkt(77 %) und Discounter (73%) bei den Befragten beinahe gleich auf undwerden in der Regel etwa einmal pro Woche besucht. Knapp die Hälfteder Befragten (56%) kauft sogar wöchentlich bei beiden ein.Wiederholungstäter und Bio-Markt-Fans sind affiner für denOnline-KaufEs gibt aber auch Ausnahmen: Wer Lebensmittel schon einmal onlinegekauft hat, tut dies auch gerne wieder. Gut die Hälfte derjenigen,die schon einmal einen Testlauf hatten, nutzen den Online-Serviceerneut. Und: Bioladen-Fans klicken sich eher durchs virtuelleSupermarkt-Regal. Von ihnen hat bereits mehr als die Hälfte derBefragten (53%) schon einmal Lebensmittel über das Internet bestellt.Eine Erklärung könnte der Blick auf die Altersstruktur derBio-Markt-Fans generell sein. Denn auch lokal erfreuen sichBio-Supermärkte immer größerer Beliebtheit - und das vor allem beiden digital-affineren jüngeren Deutschen.Bio-Supermärkte kommen an, vor allem bei JüngerenFür fast jeden dritten Deutschen (32%) im Alter von 14 bis 29Jahren führt der Weg mindestens einmal pro Monat zu Basic, Alnatura &Co. Ebenso verhält es sich bei den Reformhäusern, dieüberproportional von der jüngeren Generation (18%) frequentiertwerden. Zum Vergleich: Mindestens einmal im Monat den Bio-Supermarktund das Reformhaus zu besuchen, ist nur für rund 22 Prozent bzw. 13Prozent der Allgemeinheit der Befragten überhaupt eine Option.Der Lieblingsladen ist um die Ecke, sauber, frisch - und virtuellbequemDie Top-Kriterien für die Wahl der Einkaufsstätte sind für dieDeutschen Sauberkeit (64%) und die örtliche Nähe (50%). Außerdemmögen es die Befragten frisch (42%), sie schätzen günstige Preise(40%) und ein freundliches Personal (37%). Virtuell könnenEinzelhändler mit Unkompliziertheit punkten. So schätzenOnline-Shopper vor allem die Bequemlichkeit (49%) und lassen sich dieEinkäufe zeitlich flexibel (31%) an den Wunschort liefern (32%). Fürsie spielen außerdem die bessere bzw. exklusivere Verfügbarkeit vonSpezialitäten (26%) und Angeboten (24%) sowie variable Lieferzeiten(23%) eine Rolle.Inspirationsquellen: Klassische Varianten liegen vorneDie meisten Befragten lassen sich dabei klassisch zu Angeboten undAktionen inspirieren: über Postwurfsendungen (57%) sowie Prospekteoder Anzeigen in Printmedien wie Tageszeitungen (44%). Alternativinformieren sich die Kunden direkt im Laden (42%). Online versorgensich vor allem junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren mit Infosüber Rabatte, Aktionen und Sonderangebote (38%), insgesamt sind es 27Prozent. Insgesamt 23 Prozent der 14- bis 29-Jährigen folgt einemoder mehreren Händlern über die Social-Media-Kanäle hinweg. Speziellemobile Apps der Lebensmitteleinzelhändler nutzt diese Altersgruppehingegen eher selten (17%).Weitere Infos unter www.b4ptrends.media.Pressekontakt:i.A. der GIK:Hubert Burda MediaChristiane BlanaMail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell