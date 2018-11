München (ots) -66 Prozent der Deutschen haben ihr Smartphone immer bei sich. 64Prozent schauen vor dem zu Bett gehen noch mal auf ihr mobilesEndgerät und 58 Prozent lesen Nachrichten per SMS oder Whatsappsofort. Und gleichzeitig fühlt sich jeder Vierte gestresst von demGefühl, ständig erreichbar sein zu können. Wann schalten dieDeutschen ab und warum? In der neuen Trendstudie b4p trendsanalysiert die GIK (Gesellschaft für integrierteKommunikationsforschung) wie die Deutschen zum Thema "Digital Detox"stehen.Stress lass nach!Neun von zehn Deutschen geben an, sich in ihrem Alltag gestresstzu fühlen. Top-Stressfaktoren sind: der Job (44 %), die Ansprüche ansich selbst (bei Frauen 41%, bei Männern 33%) - und das Gefühl,ständig erreichbar sein zu müssen (24%). Vor allem junge Menschenbeschäftigt dabei die Angst etwas zu verpassen, die sogenannte "Fearof Missing Out" ("FOMO"). 14 Prozent verbinden das Gefühl, etwas imInternet oder in den sozialen Netzwerken nicht mitzubekommen mitemotionalem Stress. Auch die rasante digitale Entwicklung in derheutigen Zeit ist für die Deutschen insgesamt ein Stressfaktor: 15Prozent fühlen sich davon unter Druck gesetzt.Digital: Ja, aber bitte nicht so schnellDie Mehrheit der Bevölkerung (74%) ist der Meinung, dass dieDigitalisierung ihnen den Alltag erleichtern kann. Trotzdem hat immernoch mehr als die Hälfte der Deutschen mit der Geschwindigkeit diesesFortschritts zu kämpfen. 55 Prozent der Befragten geht dieDigitalisierung zum Teil zu schnell und ein knappes Viertel (23%)fühlt sich davon sogar überfordert. Zwei Drittel der Befragtenbefürchten außerdem, dass die Digitalisierung Stresskrankheitenbegünstigt und zwischenmenschliche Beziehungen negativ beeinflusst.Smartphone aus! Zwei Drittel haben's schon probiertEinen Zusammenhang gibt es dabei zwischen den Personen, die sichdurch ihre eigene Verfügbarkeit mehr gestresst fühlen und dem Nutzendes Smartphones. Die Befragten, die unter Stress leiden, beschäftigensich sowohl nach dem Aufstehen als auch vor dem Zubettgehen häufigermit ihrem Smartphone als diejenigen, die sich nicht gestresst fühlen.Sie verspüren außerdem eine innere Unruhe, wenn sie ihr Handy nichtbei sich haben. Kurz gesagt: Wer mobil "always on" ist, macht sichoffenbar selbst mehr Stress.Um zu entstressen, haben es bereits zwei Drittel der deutschenMobile-Nutzer mit Digital Detox versucht. Dabei verzichten 40 Prozentder Befragten regelmäßig für einige Stunden pro Tag auf die Nutzungvon Smartphones, Tablets & Co. In dieser Gruppe hat bei den über50-Jährigen fast jeder Zweite schon einmal das Handy beiseitegelegt,bei den 14- bis 29-Jährigen ist es immerhin noch etwa jeder Dritte(31%).Digital-Detox als Zeit-GeschenkMehr Zeit für die Familie (49%) und für sich selbst (44%) haben:Das sind die Top-Gründe fürs "Abschalten". 42 Prozent derMobile-Abstinenzler möchten dadurch stärker in der "realen" Weltleben. Allerdings: Eine Woche ohne Smartphone auszukommen, könnensich dann doch "nur" 36 Prozent vorstellen. Zum Vergleich: 84 Prozentkönnten auf Fast Food und 83 Prozent auf Alkohol verzichten. Und washilft den gestressten Deutschen im Zeitalter der Digitalisierunggenerell zu entspannen? Laut b4p trends sind dies Musik hören (65%),Freunde treffen (53%), in die Natur (51%) oder medial Offline gehen -unter anderem zum Beispiel mit Lesen (47%).Weitere Informationen und Grafiken finden Sie auf der GIK-Websiteunter http://b4ptrends.media.Pressekontakt:i.A. der GIK:Hubert Burda MediaChristiane BlanaTel.: 089 / 9250-3907Mail: christiane.blana@burda.comOriginal-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell