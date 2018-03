Stuttgart/Coburg (ots) -Der auto motor und sport mobility & safety Award, der gemeinsameVerkehrssicherheitspreis von auto motor und sport und HUK-COBURG,wird in diesem Jahr an die Kampagne "BE SMART! - Hände ans Steuer,Augen auf die Straße!" verliehen. Der Award ist mit 10.000 Eurodotiert und wird heute im Rahmen des auto motor und sport-Kongressesin Stuttgart überreicht.Diese Verkehrssicherheits-Kampagne hat der Automobilclub "Mobil inDeutschland e.V." mit Sitz in München 2015 gemeinsam mit dem TÜV Südgestartet. "BE SMART!" weist mit seinen Aktionen auf die Gefahren beider Nutzung von Mobiltelefonen und Smartphones während der Autofahrthin. Durch die Ablenkung am Steuer steigt das Unfallrisiko um das23-fache. Mindestens 500 Verkehrsteilnehmer pro Jahr kommen aufgrundvon Ablenkung ums Leben, die meisten durch die Nutzung einesSmartphones am Steuer. Die Kampagne "BE SMART!" will Autofahrerstärker motivieren, ihr Mobiltelefon sicher zu nutzen. "Die Ablenkungam Steuer ist mittlerweile so gravierend, dass sie Unfallursache Nr.1 in Deutschland geworden ist," so Dr. Michael Haberland Präsidentvon Mobil in Deutschland. "Wir setzen alles daran hier zusensibilisieren und ein neues Bewusstsein zu schaffen." Über alleDetails der Kampagne und die Gefahren der Handynutzung am Steuerinformiert die Internetseite www.besmart-mobil.de."Wir vermuten, dass das Benutzen des Smartphones während desAutofahrens ein Grund dafür ist, warum die Zahl der Unfälle trotzmoderner Assistenzsysteme nicht stärker zurückgeht. Es ist daherwichtig, das Bewusstsein für die Gefahren der Smartphone-Nutzung amSteuer zu schärfen. Daher freuen wir uns, dass der Preis in diesemJahr an BE SMART! geht", begründet Dr. Jörg Rheinländer, Vorstand derHUK-COBURG, die Entscheidung.Tim Ramms, Leiter des Geschäftsbereichs Mobilität fügt hinzu: "DieVerkehrssicherheit liegt uns als Medienhaus mit zahlreichenMobilitäts-Titeln sehr am Herzen. Der Schutz für Leib und Leben allerVerkehrsteilnehmer darf bei aller Begeisterung für die Innovationenim Bereich der Digitalisierung und Kommunikation nicht verlorengehen. Die wegweisende Kampagne zeichnet sich auch besonders dadurchaus, dass sie auf positive Motivation statt höhere Strafen setzt.Darum vergeben wir den Preis in diesem Jahr an die Kampagne BESMART!."Der auto motor und sport mobility & safety Award wird in diesemJahr zum dritten Mal vergeben und prämiert besonders innovative Ideenzur Verbesserung der Verkehrssicherheit. "Wir sind sehr stolz, diesenPreis entgegen nehmen zu dürfen", so Dr. Michael Haberland, Präsidentvon Mobil in Deutschland und Initiator der Kampagne BE SMART!Motor Presse StuttgartDie Motor Presse Stuttgart (www.motorpresse.de) ist einer derführenden Special-Interest-Publisher im internationalenMediengeschäft und mit eigenen Beteiligungsgesellschaften sowieLizenzausgaben in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. DieGruppe publiziert rund 100 Zeitschriften, darunter auto motor undsport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale,Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft-und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Mehrheitsgesellschafterist mit 59,9 Prozent das Medienhaus Gruner + Jahr. 40,1 Prozent derAnteile halten die Gründer: Familie Pietsch 25,1 Prozent, HermannDietrich-Troeltsch 15,0 Prozent.Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit weit über elf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der großeVersicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigenAngeboten von der Kfz-Versicherung über Haft-pflicht-, Unfall-, Sach-und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, derLebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen2016 von fast sieben Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größtendeutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist dieKfz-Versicherung: Mit 11,2 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sieder größte deutsche Autoversicherer. In der privaten Haftpflicht-sowie in der Hausratversicherung belegt sie Platz zwei. DieHUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2016 insgesamt über10.000 Mitarbeiterinnen und MitarbeiterPressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 1182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseKontakt HUK-COBURG:UnternehmenskommunikationEmail: presse@huk-coburg.deThomas von MallinckrodtTelefon: 09561-962080Holger BrendelTelefon: 09561-962082Karin BenningTelefon: 09561-962084Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell