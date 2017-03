Stuttgart/Coburg (ots) -- Der gemeinsame Verkehrssicherheitspreis von auto motor und sportsowie HUK-COBURG geht in diesem Jahr an die Initiative "German RoadSafety" des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Die Initiative setztsich für die sichere Teilhabe von Flüchtlingen am Straßenverkehr einund hat unter anderem eine mehrsprachige App mit den wichtigstenVerkehrs- und Verhaltensregeln entwickelt.Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat 2016 die Initiative"German Road Safety" ins Leben gerufen. Ziel ist es, Flüchtlingen diesichere Teilnahme am Straßenverkehr in Deutschland zu ermöglichen.German Road Safety vermittelt in einfachen Texten und Bildern diewichtigsten Verkehrszeichen und elementare Verkehrsregeln. ZentralesInstrument ist eine Smartphone App für iOS und Android, die aufDeutsch, Englisch und Arabisch verfügbar ist. Darüber hinaus wurdedie Internetseite germanroadsafety.de erstellt und Broschüren zuverschiedenen Verkehrsthemen entwickelt."Mobilität bedeutet immer auch Teilhabe am sozialen Leben und istsomit ein wichtiger Bestandteil der Integration. Die Initiative desDVR trägt zu mehr Wissen über den Verkehr in Deutschland und somitauch zu mehr Sicherheit bei der Fortbewegung bei. Dieses Engagementmöchten wir würdigen", begründet Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstand derHUK-COBURG, die Wahl.Tim Ramms, Leiter des Geschäftsbereichs Automobil und Mitglied derGeschäftsleitung Motor Presse Stuttgart, fügt hinzu: "Die MotorPresse Stuttgart und ihre Mitarbeiter sind selbst in derFlüchtlingshilfe engagiert. Aus dieser Arbeit wissen wir, dassIntegration nur gelingen kann, wenn die Menschen, die zu uns kommen,in allen Bereichen des Alltags Unterstützung finden. Wir freuen unsdeshalb sehr, die Initiative "German Road Safety" als Preisträgerunterstützen zu können!"Der Mobility & Safety Award, der mit 10.000 Euro Preisgeld dotiertist, wird in diesem Jahr zum zweiten Mal anlässlich des auto motorund sport-Kongresses vergeben und prämiert innovative Ideen zurVerbesserung der Verkehrssicherheit. "Die Auszeichnung ist für unseine große Ehre und eine ganz besondere Freude. Bundesweit engagierensich viele ehrenamtlich Aktive in der Mobilitätsunterstützung fürGeflüchtete. Der Preis rückt damit auch dieses großartige Engagementin den Blickpunkt", sagt DVR-Präsident Walter Eichendorf.Letztjähriger Preisträger war die Initiative Schutzranzen.Pressekontakt:Stefan BraunschweigLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse Stuttgart+49 711 182-1289Mobil: +49 176 11182089sbraunschweig@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseUnternehmenskommunikation HUK-COBURG:Holger BrendelTel.: +49(09561)96-2082holger.brendel@huk-coburg.deThomas von MallinckrodtTel.: +49(09561)96-2080Thomas.vonMallinckrodt@huk-coburg.deKarin BenningTel.: +49(09561)96-2084karin.benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell