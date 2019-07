authorized.by und eBay kooperieren für besseren Markenschutz im Internet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

München (ots) -Marken können auf eBay kennzeichnen, welche Händler sie zumVertrieb ihrer Waren im Netz autorisiert haben. eBay setzt dabei inZukunft auf die netzwerkbasierte Autorisierungslösung vonauthorized.by.authorized.by, Anbieter eines Echtzeitsiegels für autorisierteHandelspartner im Web, und der Online-Marktplatz eBay kooperieren absofort für noch mehr Sicherheit beim Internet-Einkauf. DieZusammenarbeit zwischen eBay und authorized.by sieht vor, dass sichHändler, die über die Informationsseite von eBay am "AutorisierterHändler"-Programm teilnehmen und die Kennzeichnung "autorisierterHändler" in ihren Angeboten einblenden möchten, künftig von ihrenHerstellern und Marken über die netzwerkbasierte Autorisierungslösungvon authorized.by verifizieren lassen.authorized.by bietet bislang Marken und Herstellern dieMöglichkeit, autorisierte Handelspartner im eigenen Webshop und aufProduktebene mit den Echtzeit-Siegeln "Authorized Partner" und"Verified Product" auszuzeichnen. Ab dem dritten Quartal 2019 wirdder Service auf dem Online-Marktplatz eBay erweitert. Über dieAutorisierungslösung auhtorized.by können Marken und Herstellerkünftig auch auf eBay die Händler zertifizieren, die für den Vertriebihrer Produkte auf dem Marktplatz tatsächlich autorisiert sind.authorized.by-Gründer Felix Nottensteiner: "Wir haben bereitsbewiesen, dass unsere Lösung funktioniert. Hunderte Marken, wie z.B.Deuter, Ortlieb oder NOMOS Glashütte und weit über 1500 Online-Shopsnutzen unsere Autorisierungsplattform bereits. Natürlich macht es unsdarüber hinaus sehr stolz, dass wir gemeinsam mit eBay Deutschlandunsere Lösung auch für Marktplätze erweitern können. Wir sind festdavon überzeugt, dass davon alle Marktteilnehmer - Marken, Händlerund Verbraucher - profitieren."Über authorized.byAuthorized.by ist ein Vertrauenssiegel für autorisiertenMarkenvertrieb, mit dem Marken ihre offiziellen Handelspartnerkennzeichnen und damit Kunden vor nicht autorisiertem Handel und demHandel mit Plagiaten im Netz schützen können. DieAutorisierungsplattform für den digitalen Handel wird betrieben vondem Münchner Start-Up Stayble Market GmbH. An das Netzwerk haben sichbereits namhafte internationale Marken angeschlossen.Mehr Informationen:https://www.authorized.by/https://verkaeuferportal.ebay.de/autorisierter-haendler-bei-ebay-seinBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Vera VaubelVaubel MedienberatungT +49 (0) 89 98 103 987vera.vaubel@vaubel.deFelix Nottensteinerauhtorized.byT +49 (0) 171 23 666 90fn@authorized.byOriginal-Content von: authorized.by, übermittelt durch news aktuell