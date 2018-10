Die aus Funk und Fernsehen bekannte Helena Auernhammer präsentiert bei der Ingolstädter Modenacht ihre neue Kollektion (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Das beliebte Mode-Label Helena Auernhammer Mantelet zeigt indiesem Jahr vor ausgewähltem Publikum ein besonderes "Schmankerl":Designerin Susanne Auernhammer präsentiert ihre neue Kollektion -traditionell und modern zugleich. Der Anlass ist die IngolstädterModenacht am 02. Oktober 2018 im Stadttheater Ingolstadt.Das Metier der Wahlbayerin Susanne Auernhammer, sindklassisch-traditionelle Teile aus der Trachtengaderobe, neu undaufregend interpretiert. Mit Jankern und einer Neuinterpretation desMantelets hat sie sich einen Namen in der Modebranche gemacht.Daneben finden sich im Produktportfolio auch Röcke und Shorts sowieSchals und Accessoires. Besonders hervorzuheben sind diehandgefertigten, individuellen Zylinder von Helena AuernhammerMantelet. Nun zeigt die Designerin anlässlich der IngolstädterModenacht 2018 eine ganz neue Hut-Kreation.In der neuen Kollektion wird das Mantelet erstmals mitMiedergürtel kombiniert - und betont so geschmackvoll die weiblicheSilhouette. Auch Röcke aus Loden und Samt mit blumig inspiriertenMotiven finden sich im Sortiment der Modeschöpferin. Ein weiteresHighlight sind die neu entworfenen Strickjacken, die auf derIngolstädter Modenacht der Öffentlichkeit präsentiert werden.Einen Schwerpunkt setzt Helena Auernhammer Mantelet auf einetraditionell inspirierte Garderobe für den Alltag. Alle Stücke lassensich nicht nur mit Dirndl und klassischer Tracht kombinieren, sondernkönnen ladylike als City-Chic und Business-Mode getragen werden.Stiefel und Stiefeletten runden das feminine Outfit ab.Alle Stücke des Labels sind von hoher Qualität und ein besondererHingucker. Sie stellen ein ganz persönliches Modebild mitManufaktur-Charme dar. Traditionen, neu und einzigartig kombiniert -Mode die einfach Spaß macht.Auf der Ingolstädter Modenacht können die Stücke in diesem Jahrnicht nur bestaunt, sondern nach der Show im Foyer auch exklusiverstanden werden.Über Susanne Auernhammer: Die in Saarlouis/ Saarland geboreneModedesignerin Susanne Auernhammer entdeckte bereits sehr früh ihrekreative Ader und studierte an der Fachhochschule für Kunst undDesign in Hannover. Nach ihrem Abschluss trat sie ihren beruflichenWerdegang als Assistentin der renommierten Modeschöpferin SusanneWiebe in München an. 1996 folgte mit der Eröffnung ihres CoutureAteliers im Münchner Glockenbachviertel der Schritt in dieSelbstständigkeit. In den darauf folgenden Jahren war sie fürinternationale Marken wie die Richemont-Gruppe oder das Haus Cartiertätig. https://www.helena-auernhammer.de/Pressekontakt:wbpr_ Kommunikation GmbHDietrich von GumppenbergTel.: 089995906-22E-Mail: gumppenberg@wbpr.deOriginal-Content von: Helena Auernhammer, übermittelt durch news aktuell