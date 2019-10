Hamburg (ots) -Sperrfrist: 01.10.2019 22:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.In diesem Jahr zeichnete die Programmzeitschrift auf einen Blickbereits zum siebten Mal Menschen aus, die sich im Alltag selbstlosund couragiert für andere einsetzen. Diese sogenannten "Helden desAlltags" gehen Tag für Tag über ihre Grenzen und leistenAußergewöhnliches. Die Preisträger wurden im Rahmen einer exklusivenAbendgala, moderiert von Jörg Pilawa, im Hamburger Kehrwieder-Theatergeehrt.Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher sagte: "Dassolidarische Miteinander in unserer Gesellschaft beruht auf dempersönlichen Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Dafür gibt eseine Vielzahl von Organisationen, Verbänden und Vereinen, in die mansich einbringen kann. Manchmal bedarf es jedoch eines besonderenEinsatzes, um andere Menschen zu erreichen und Großartiges zubewirken. Dieses würdigt die Aktion "Helden des Alltags", derenPreisträger Mut machen und Vorbild sind.""Die Aktion 'Helden des Alltags' gibt all den Menschen eine Bühne,die sonst eher im Verborgenen agieren. Häufig sind es tapfere Helfer,die trotz eigener Schicksalsschläge die Welt für andere Menschen einganzes Stück besser machen", erklärte Jan von Frenckell,Chefredakteur von auf einen Blick. "Ihre Schicksale berühren undbewegen uns genau wie unsere Leser jedes Mal aufs Neue. Denn echteHelden-Geschichten sind der Gegenpol zu einer Welt, die immerschwerer zu durchschauen ist. Gleichzeitig sind unsere Helden desAlltags beispielhafte Vorbilder für alle Mitglieder unsererGesellschaft. Ihr Einsatz zeigt: Mit Engagement und Empathie lässtsich vieles erreichen. Das möchten wir im Rahmen unserer Galaentsprechend würdigen."Zahlreiche prominente Gäste wie Wolfgang Stumph, HowardCarpendale, Jeanette Biedermann, Marieluise Marjan, HubertusMeyer-Burckhardt, Rhea Harder-Vennewald, Valentina Pahde, SusanSideropoulos, Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer, PolitikerWolfgang Bosbach sowie Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeisterder Freien und Hansestadt Hamburg, feierten bei der Gala die Heldendes Alltags 2019.Darüber hinaus begeisterten The Voice Kids 2017-Finalistin DianaDonatella Wright und Pop-Musikerin Jeanette Biedermann, die auf derGala aktuelle Top-Titel aus ihrem neuen Album "DNA" vorstellte, mitihren musikalischen Beiträgen das Publikum.Die "Helden des Alltags 2019" wurden mittels eines Votings derLeser von auf einen Blick sowie einer Redaktionsjury gekürt.Insgesamt erhielten die Gewinner Geldpreise in Höhe von 12.000 Euro.Folgende Helden wurden u.a. ausgezeichnet:LANA REBHAN (15) aus Bad Königshofen/BayernDie Schülerin pflegt ihren schwer kranken Vater (52) und kümmertsich, da ihre Mutter berufstätig ist, zudem um den Haushalt: Siekocht, putzt und wäscht für die Familie. Und: Lana gründete einePlattform, die Unterstützung für andere pflegende Kinder undJugendliche bietet (www.young-carers.de).MIA DE VRIES (29) aus Dernbach/Rheinland-PfalzKaum ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Levi bekam Mia dieSchockdiagnose: Brustkrebs, unheilbar! Heute ist sie 29, hat 49Chemotherapien hinter sich, kämpft um jeden Tag mit ihrem inzwischen3-Jährigen Kind - und berichtet im Internet über ihr Leben mit Krebs:"Um aufzuklären, wie wichtig Vorsorge ist."ZUHRO (17), MADINA (29) und TUTINISO (35) aus TadschikistanVor allem Frauen wie diese drei sind es, die sich durch das großeBerufsausbildungs-Projekt "Skill Up!" als Schneiderinnen, Imkerinnenoder in anderen Berufen qualifizieren. Sie geben ganzen Familiendamit eine Existenzgrundlage. "Skill Up!" ist eine Initiative vonVerlegerin Gudrun Bauer in vier Entwicklungsländern und wirddurchgeführt von der Welthungerhilfe.DIE "KLIMASCOUTS" des Gymnasiums Rahlstedt/HamburgRund 80 Schüler der Klassen 5 bis 12 sind als "Klimascouts" tätig.Sie bringen ihren Mitschülern Umweltbewusstsein nahe und achten aufein klimafreundliches Verhalten. Das heißt, sie schließen Fenster,wenn die Heizung läuft, trennen Müll und bringen z. B. verwaistePlastikflaschen zur Pfandsammelstelle, mit deren Erlös einewohltätige Organisation unterstützt wird. Drei Schüler desGymnasiums, das als "Klimaschule" ausgezeichnet wurde, werdenstellvertretend geehrt.Partner der VeranstaltungDie Deutsche Fernsehlotterie ist Hauptsponsor. Weitere Partnersind die Marke Telcor Arginin plus, FTI Touristik, dieHypoVereinsbank, Cramer Möbel das Hanseatische Wein- und Sekt KontorHawesko sowie das ARCOTEL Onyx Hamburg.Hinweis für die Redaktionen:Mehr Informationen erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick,Anna Hengstermann, Telefon 040/3019-2141,anna.hengstermann@aufeinenblick.de. Die Veröffentlichung ist beiNennung der Quelle "auf einen Blick" honorarfrei.Über auf einen Blickauf einen Blick ist die große Freizeit- und Fernseh-Illustrierte.Das Magazin bietet einen abwechslungsreichen Mix aus emotionalerUnterhaltung, kompetenter Beratung und Tipps für den Alltag. Wochefür Woche berichtet auf einen Blick über Schicksale und Themen, diedie Menschen in Deutschland bewegen. Abgerundet wird das Heftkonzeptdurch ein übersichtliches und kompaktes Programmangebot. Mit einerverkauften Auflage von über 677.312 Exemplaren (IVW II/2019) undeiner Reichweite von rund 1,83 Millionen Lesern pro Ausgabe (MA19/II) ist auf einen Blick die Nummer 1 im Einzelhandel bei denwöchentlich erscheinenden TV-Zeitschriften Deutschlands. Zudem zähltder Titel schon seit vielen Jahren ununterbrochen zu den Top 10 derumsatzstärksten Zeitschriften im Einzelverkauf. Seit 2013 zeichnetdie Redaktion unter dem Motto "Helden des Alltags" Menschen aus, diedurch ihr selbstloses Handeln und ihren Einsatz zu Vorbildern für dieGesellschaft geworden sind.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichstenMedienhäuser mit Produkten, die Tag für Tag Millionen von Menschenauf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei vonPrint- und Online-Publikationen über Radiostationen undOnline-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- undMarketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der sechstenGeneration legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertesHandeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältigerwerdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genauauf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationHeinrich Bauer Verlag KGJanina Saskia JägerT +49 40 30 19 10 27janinasaskia.jaeger@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, auf einen Blick, übermittelt durch news aktuell