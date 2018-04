Ab auf die Terrasse! Wie der Hochdruckreiniger beim Frühjahrsputz rund ums Haus hilft (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Winnenden (ots) -Draußen essen, sich sonnen oder einfach gemütlich zusammensitzen -für viele ist die Terrasse in den warmen Monaten das zweiteWohnzimmer. Damit die Stunden dort auch wirklich ein Genuss sind, isterst einmal ein gründlicher Frühjahrsputz angesagt.Wenn die Temperaturen draußen milder werden und die Sonne sichhäufiger zeigt, ist es Zeit für einen Großputz auf der Terrasse. Miteinem Hochdruckreiniger geht das schnell und ist vor allemwirkungsvoll. Außerdem wird nicht nur die Terrasse im Nu sauber,sondern vieles andere im Außenbereich des Hauses gleich mit. Daskönnen die Gartenmöbel, die Schaukel oder der Sockel der Hausfassadesein. Auch die Rollläden an den Fenstern, die Jalousie oder dasGaragentor lassen sich mit einem Hochdruckreiniger ruckzuck vomWinterschmutz befreien. Selbst das Reinigen des Kinder-Planschbeckensgelingt gut. "Hierbei ist es wegen der Beschaffenheit des Materialswichtig, den Wasserdruck nicht auf volle Leistung, sondern auf einDrittel davon einzustellen", sagt Anwendungstechniker Ralf Rapp vomReinigungsspezialisten Kärcher. Bei den meisten Hochdruckreinigernist der Wasserdruck über eine Pistole leicht zu regulieren.Eine Flachstrahldüse am Hochdruckreiniger ist für viele Arbeitenrund ums Haus ideal. Damit können Wege und Treppen, aber auch dieFahrräder nach dem Ende der Einlagerungszeit über den Wintergereinigt werden. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen bietetes sich an, einen Dreckfräser einzusetzen. Dabei rotiert dergebündelte Wasserstrahl über die zu säubernde Fläche und löst sokraftvoll den Schmutz.Für großflächige Bereiche wie den Terrassenboden ist einZubehörteil wie ein Flächenreiniger die richtige Wahl. "Damit wirdder Schmutz um 50 Prozent schneller abgetragen als bei einem normalenStrahlrohr", erläutert Rapp. Wer befürchtet, dass beim Putzen etwa imWintergarten ungewollt die Glasfronten nass werden, kann beruhigtsein: Das Gerät verfügt über eine Haube, die Spritzschutz bietet.Auch für Holzbeläge auf Terrassen eignet sich einHochdruckreiniger. Er reinigt den Boden gründlich und schonend. Dabeiist zu beachten:1. Reinigen Sie den Holzbelag mit dem Hochdruckreiniger in derFaserrichtung, also längs - nicht quer - zum Holz und haltenSie einen Abstand von 30 Zentimetern zur Bodenfläche ein.2. Bringen Sie an Ihrem Gerät entweder einen Flächenreiniger oderalternativ einen Powerschrubber an - hierbei wird dieHochdruckreinigung mit der mechanischen Wirkung der Borstenkombiniert.3. Grobe Verschmutzungen lösen sich besonders gut, wenn Sie alserstes ein Holzreinigungsmittel auf den Boden auftragen. Mitdiesem Mittel wird der Belag nicht nur sauber, sondern auchgepflegt.4. Tragen Sie nach dem Reinigen nochmals ein Pflegemittel für denHolzboden auf."Es reicht, wenn der Holzbelag auf dem Terrassenboden zweimal imJahr - im Frühjahr und im Herbst - gereinigt wird", betont Rapp. Sosieht der Boden noch lange wie neu aus.Interview:Moos an Steinmauer und Treppe entfernenDrei Fragen an Ralf Rapp, Anwendungstechniker beimReinigungsspezialisten Kärcher.Herr Rapp, wie wird man Moos und anderes Grünzug an der Steinmauerim Garten oder an der Treppe wieder los?Das geht mühelos und in kurzer Zeit mit einem Hochdruckreiniger.Dabei wird Wasser in einem konzentrierten Strahl ausgebracht.Aber Moos sitzt ja oft sehr hartnäckig in den Poren der Oberflächefest. Gelingt das Entfernen tatsächlich allein mit Wasser?Ja. Es ist sinnvoll, die Rotationsdüse - auch Dreckfräser genannt- zu verwenden. Im Kopf dieses Zubehörteils rotiert eine Düse, derenkraftvoller Punktstrahl sich in einer kreisförmigen Bahn bewegt.Damit lässt sich eine größere Fläche reinigen als mit einem einfachenPunktstrahl. Der Dreckfräser gehört bei Kärcher zum Standardzubehörder meisten Hochdruckreiniger.Was muss man als Anwender beachten?Der Dreckfräser sollte nur dort zum Einsatz kommen, wo bedenkenlosmit hohem Druck gearbeitet werden kann. Er entfernt auch Grünbelaghartnäckiger Art. Für alle anderen Arbeiten ist die Flachstrahldüsedie richtige Wahl.Infokasten:Niedriger WasserverbrauchWer einen Hochdruckreiniger sieht, denkt vermutlich, dass dasGerät viel Wasser verbraucht. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.Zum Vergleich: Während durch einen Gartenschlauch etwa 3.500 LiterWasser in einer Stunde fließen, sind es beim Hochdruckreiniger nur400 bis 500 Liter. Ein niedriger Wasserverbrauch ist daher ein klarerVorteil des Hochdruckreinigers. Ein weiteres Plus: Der hoheWasserdruck beschleunigt die Arbeit. Der Anwender ist also frühfertig - und das Ergebnis? Alles ist sauber!Pressekontakt:Tim MaierInternational Public RelationsCorporate Marketing & Brand ManagementAlfred Kärcher GmbH & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 Winnenden (Germany)Phone: +49 7195 14-3919tim.maier@de.kaercher.comwww.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell