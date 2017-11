Ab auf die Partypiste im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - BILD

Alpbachtal (ots) - Das Tiroler Skigebiet lockt von 15. bis 17.12. in luftigeHöhen. Am Opening-Programm stehen gratis LVS Kurse, kostenlose Guided SkiingSessions, Skitests und vieles mehr.Alpbachtal/Wildschönau - Seit dem Zusammenschluss der Skigebiete Alpbachtal undWildschönau zählt das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zu den größtenSkigebieten Tirols. 45 Liftanlagen und 25 Skihütten sorgen für puresWintervergnügen. In Alpbach beginnt die Skisaison bereits am 25. November. Ab15. Dezember kommen Wintergäste jedoch so richtig auf Fahrt. Dann findet das SkiOpening statt, bei dem drei Tage lang gratis Skitests, Skiing-Workshops,LVS-Kurse, Live-Konzerte und viele weitere tolle Programmpunkte am Plan stehen.Auch die neue Schatzbergbahn kommt an diesem Wochenende so richtig in Fahrt.Erstmals nach dem Umbau wird die 8er-Gondelbahn wieder in Betrieb genommen.Bergab geht?s mit den neuesten Skiern und Snowboards an den Füßen. Die heißenEisen der kommenden Saison können im Ski & Snowboard Testcenter direkt an derBergstation der Wiedersbergerhornbahn, mit kompetenter Beratung durch lokaleSporthändler, gratis ausgeliehen werden. Während Pistenflitzer die neuestenModelle testen, geben Freestyler und Snowboarder im eigens für das Openingaufgebauten "Jib Park" so richtig Gas. Gratis aber nicht umsonst sind auch dieLVS Workshops, bei denen Sicherheit im Gelände vermittelt wird. Kompetente Ski-und Snowboardlehrer bieten an diesem Wochenende ebenfalls kostenlose Kurse beimGuided Skiing an.Auch Slalom Weltmeister Manfred Pranger wird an diesem Wochenende erwartet - esgibt die Chance gemeinsam mit dem Startgast über die Pisten zu flitzen.Rasante Fahrten und kurvenreiches Vergnügen erleben Wintergäste erstmals mit demneu eröffneten "Alpine Coaster". Weil so viel Action durstig macht, können sichWinterfans mit heißen Getränken in der Chillout Area an der WiedersbergerhornBergstation oder bei den Hütten stärken. Dort wird Austria´s Club Gladiator DJAMATO feinsten Sound auflegen. Am gegenüberliegenden Schatzberg stimmt man sichmit zünftiger Hüttengaudi samt Weinverkostung auf 1.800 Metern ein. Und in denvielen Skihütten gibt es Live-Musik zu hören.Zwtl.: Lichtershows und live Musik am AbendNach dem Skitag wird in den Dörfern Alpbach und Auffach weitergefeiert. Vor dernächtlichen Bergkulisse geht man in Alpbach "on Air". Die "Night of Sound &Light" wird mit Live-Musik und einer bunten Lichtershow die Nacht zum Tagmachen. So wird der Winter auf beiden Talseiten fulminant willkommen geheißen.Top Pauschale: 2 Übernachtungen in einer Frühstückpension, inkl.2-Tages-Skipass, Openingprogramm, gratis Skibus etc. ab ? 129,00 pro Person.[www.skijuwel.com] (http://www.skijuwel.com)Skiopening im Ski Juwel Alpbachtal WildschönauDas Tiroler Skigebiet lockt seine Gäste von 15. bis 17.12. 2017 inluftige Höhen, um mit viel Action den Saisonauftakt zu feiern. AmOpening-Programm stehen gratis LVS Kurse, kostenlose Guided SkiingSessions und Skitests sowie jede Menge Live Musik, Hüttengaudi undtollen DJ?s.Datum: 15.12.2017Ort: Alpbach 404, 6236 AlpbachtalUrl: http://www.skijuwel.comBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Ski Juwel Alpbachtal WildschönauStefan Leitner Tel. +43 (0) 5336 5233 609Mobil: +43 (0) 664 88653249presse@skijuwel.comwww.skijuwel.com/presseInfos zu den Regionen:www.alpbachtal.atwww.wildschoenau.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16999/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, übermittelt durch news aktuell