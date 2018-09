audibene GmbH erfolgreich in der Schweiz - zweiter Standort jetzt in Zürich (FOTO)

Berlin (ots) -Die audibene-Gruppe ist in nur vier Jahren am Schweizer Markt zurtreibenden Kraft in der Hörakustik avanciert. Das Unternehmen, das2014 in Bern seine Schweizer Niederlassung eröffnete, hat jetzt einenzweiten Standort in der boomenden Wirtschaftsmetropole Züricheröffnet. Mit 150 Partnern schweizweit, einem Schweizer Team vonvierzig Beratern und einem Umsatz im zweistelligen Millionenbereichist audibene größter Hörgeräteakustiker des Alpenlandes.Mit seinem Online-Geschäftsmodell hat audibene seit 2012 vonBerlin aus die Hörgerätebranche international revolutioniert undeinen neuen Zugang zum Kunden geschaffen. In enger Kooperation mitunabhängigen Qualitätsakustikern vor Ort ermöglichen weltweit 1.100Experten in zehn Ländern mit Büros von San Francisco bis Seoul denBabyboomern "Einfach gutes Hören"."Auch in der Schweiz hat jeder dritte Mensch ab 50 Jahren einHörproblem. Mit unserem Geschäftsmodell wollen wir den jungen Älterengenerell zeigen, dass ein Hörgerät die Lebensqualität starkverbessert. In der Schweiz scheint unsere Zielgruppe das besondersschnell zu verstehen. Wir beobachten, dass die Schweizer noch stärkerinternetaffin sind als gleichaltrige Menschen in anderen Ländern.Seit 2016 ist audibene in der Schweiz profitabel und wir wollenweiter wachsen. Mit diesem Umzug sind wir nun noch näher an unserenPartnern. Das Ziel ist es, die Züricher Niederlassung schrittweise zueinem Innovations- und Schulungszentrum für unsere Mitarbeiter unddie Akustikerpartner auszubauen", berichtet Paul Crusius, Mitgründerder audibene-Gruppe.Der Bedarf an modernen Hörsystemen wird auch in der Schweiz mitdem Altern der Babyboomer-Generation deutlich anwachsen. Hörgerätehaben in den letzten Jahren eine Revolution an Technik und Designerlebt. Die winzigen Hochleistungscomputer sind heute im oder hinterdem Ohr kaum noch wahrnehmbar.Über audibene:Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtesBeratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratungund Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team vonqualifizierten Hörgeräteexperten. Für die Anpassung der Gerätearbeitet das Unternehmen mit mehr als 4.000 Partnerakustikernweltweit zusammen. Der 2012 gegründete Akustiker ist mit 1.100Mitarbeitern in zehn Ländern der Erde erfolgreich.Pressekontakt:DWB°KommunikationDagmar Winklhofer-Bülowdwb@dwb-kommunikation.de+049 - 173 20 90 158Original-Content von: audibene GmbH, übermittelt durch news aktuell