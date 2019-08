au-schein.de verzichtet auf WhatsApp: Nutzeranstieg beim Telemedizin-Start-up nach Produkt-Update

Hamburg (ots) - Das Hamburger eHealth-Start-up au-schein.de,bekannt für Krankschreibungen online per Handy, nutzt dazu nicht mehrden zu Facebook gehörenden Messengerdienst. Stattdessen erfolgt dieelektronische Vorab-Übermittlung der Krankschreibung jetzt in einemgesicherten Download-Bereich auf der Webseite. au-schein.de will esPatienten damit noch leichter machen, einen AU-Schein digital zuerhalten, ohne dabei Sicherheitsbedenken haben zu müssen.Durch die Umstellung auf die digitale Bereitstellung derKrankschreibung mit Zwei-Faktor-Authentisierung auf der WebseiteMitte August verzeichnete au-schein.de einen Anstieg der Bestellungenum 20 Prozent.Mit digitaler Symptom-Checkliste zur Krankschreibung auf dasSmartphoneSeit Ende letzten Jahres erhalten Patienten mit einer Erkältungbei au-schein.de eine Krankschreibung auf der Grundlage einerdigitalen Checkliste. Erkältete Arbeitnehmer können auf der Webseitedes Unternehmens ihre Symptome eintragen. Auf Basis der Angaben desPatienten entscheidet der Tele-Arzt dann, ob eine Erkältung vorliegt.Der Patient erhält nach der Diagnose für neun Euro das Original derKrankschreibung per Post und eine digitale Version online auf seinSmartphone. Bislang nutzte au-schein.de hierfür den Service vonWhatsApp. Seit dem 14. August kommt der Service jetzt ohne dieIntegration des US-amerikanischen Instant-Messagingdienstes aus. DerPatient bekommt stattdessen eine Bestellnummer per Mail und einenCode per SMS. Damit lässt sich die Krankschreibung dann auf derWebseite des Unternehmens vom deutschen Server herunterladen undentschlüsseln. Das Original wird dann wie bisher unverzüglich perPost versendet.Produkt-Update zur Verbesserung der Datensicherheitau-schein.de erhöht mit dem Produkt-Update die Sicherheit derDatenübermittlung. "Wir glauben ganz fest daran, dass der Patientdavon profitiert, wenn wir in die Zukunft der Medizin blicken undunser Produkt ständig weiterentwickeln. Dabei müssen die Sicherheitund der Nutzen für den Patienten immer Mittelpunkt stehen!", so Dr.Can Ansay, Gründer und CEO des Unternehmens.Nutzer reagieren positiv auf das Produkt-UpdateDer Verzicht auf WhatsApp ist der Startpunkt einer Reihe vonInnovationen beim Telemedizin-Startup: "Wenn wir den Gesundheitsmarktverändern wollen, müssen wir vor allem den Patienten zuhören. Undviele haben bei WhatsApp grundsätzlich Datenschutzbedenken. Daherhaben wir ein neues ZweiFaktor-Authentisierungssystem mit einer SMSwie beim Online-Banking eingeführt. Der Anstieg der Bestellungen um20 Prozent nach dem Produkt-Update zeigt uns, dass wir im Sinne desKunden für mehr Vertrauen und Patientensicherheit denGesundheitsmarkt weiter revolutionieren können", erklärt MartinDunisch, CTO von au-schein.de.Die Vision hinter au-schein.de ist es, dem Patienten entlangmodernster Telemedizin für die sinnvollsten Krankheitsbilder nichtnur Kurzzeit-Krankschreibungen anzubieten, sondern auch disruptiveDiagnose- und Therapiemaßnahmen.Bildmaterial:Logo au-schein.de (http://bit.ly/AU-Schein-Logo)CEO Dr. Can Ansay (http://bit.ly/AU-Schein-Dr-Can-Ansay)Produktbild (http://bit.ly/AU-Schein-Visual)Milestones (http://bit.ly/AU-Schein-Milestones)Über au-schein.deau-schein.de wurde im Dezember 2018 von Dr. Can Ansay, Dr. FalkoBrinkmann und Andre Lohmann in Hamburg gegründet und ist alsTelemedizin-Start-up Vorreiter bei der Digitalisierung vonKrankschreibungen in Deutschland. Patienten können via Smartphoneihre Krankheitssymptome mit dem Krankheitsbild einer Erkältungabgleichen und sich nach der telemedizinischen Diagnose durch einenArzt krankschreiben lassen. Der Service kostet 9 Euro proKrankschreibung und beinhaltet eine digitale und eine postalischeVersion der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Im April 2019 starteteau-schein.de mit seinem Angebot auch in Österreich und der Schweiz.Aktuell haben bereits mehr als 10.000 Patienten die Krankschreibungmit dem digitalen Krankenschein in Anspruch genommen. Die Visionhinter au-schein.de ist es, dem Patienten die bestmögliche ärztlicheVersorgung durch die digitalen Innovationen der Telemedizinzugänglich zu machen und im Rahmen von künstlicher Intelligenzmedizinische Diagnosen noch besser zu machen.Pressekontakt:The Medical Networkau-schein@themedicalnetwork.deTel.: 040 32 90 47 38 97Original-Content von: Dr. Ansay AU-Schein GmbH, übermittelt durch news aktuell