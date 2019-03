Ein attraktiver Bewerber hat mehr Chancen bei einer Stellenbewerbung, laut einer von Resume.io durchgeführten Umfrage

Finanztrends Video zu



Leiden, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ein attraktiv aussehenderBewerber hat bedeutende höhere Chancen, sich eine Stelle zu sichernals ein weniger gut aussehender Mitbewerber. Dies basiert auf einerUmfrage, die von Resume.io durchgeführt wurde. Der Dienstleisterreichte fast 300 digitale Bewerbungen von zwei attraktiven und zweiweniger gut aussehenden Kandidaten ein. Die Bewerbungsbriefe undLebensläufe waren mehr oder weniger identisch. Lediglich das Foto mitden Bewerbungen unterschied sich. Die attraktiven Bewerber erhieltenwesentlich häufiger eine positive AntwortGut aussehende Bewerber hat mehr Chancen, sich die Stelle zusichernUnter den attraktiven Bewerbern erhielt 1 von 6 (17 %) eineEinladung zum Vorstellungsgespräch. Unter den weniger attraktivenKandidaten erhielt nur 1 von 33 (3 %) eine Einladung zumVorstellungsgespräch - von den gleichen Personalvermittlern."Basierend auf früheren Untersuchungen wissen wir bereits, dassPersonalvermittler aufgrund von ethnischer Herkunft diskriminieren,aber die Tatsache, dass sie noch stärker aufgrund des Aussehensdiskriminieren, ist eine sehr schmerzhafte Schlussfolgerung", soRobin Bakker von Resume.io.Personalvermittler wählten hauptsächlich attraktive Bewerber desanderen Geschlechts.Personalvermittler bevorzugen eindeutig attraktive Bewerber desanderen Geschlechts. Es schien, dass männliche Personalvermittler 69% mehr positive Antworten an eine attraktive weibliche Bewerberinschickten als an eine weniger attraktive mit mehr oder weniger demgleichen Lebenslauf. Männliche Personalvermittler schenkten demAussehen der männlichen Bewerber auf die Stelle wenigerAufmerksamkeit. Hier gab es kaum einen Unterschied bei derAntwort-Quote.Wie ihre männlichen Kollegen haben auch weiblichePersonalvermittler einen klaren Vorzug für attraktive Bewerber desanderen Geschlechts. Der attraktive männliche Bewerber erhielt in 73% mehr Fällen eine positive Antwort als der weniger attraktivemännliche Bewerber.Detaillierte Ergebnisse finden Sie auf der Forschungsseite:https://resume.io/attractive-applicant-jobPressekontakt:Robin Bakkerrobin@cvster.nl+316-3322 8197Original-Content von: Resume.io, übermittelt durch news aktuell