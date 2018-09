Mit attraktiven Kombi-Tickets als VIP-Gast ins Kufsteinerland - BILD

Die Perle Tirols lockt mit großen Rennen, starker Kulisse undcoolen EventsKufstein (ots) - Das Kufsteinerland freut sich auf dieRadsportfans. Wenn vom 22. bis zum 30. September 2018 in Tirol dieUCI Straßenrad Weltmeisterschaften gastieren, starten die Toprennenim Kufsteinerland. Die Region bietet zu den spektakulären Rennen derJunioren, U23 und der Damen und Herren Elite zwischen dem 27. und 30.September ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Top-Stars undattraktive Kombi-Tickets inklusive VIP-Service auch für Tagesgäste.Ein Wochenende, das nicht nur Radsportfans begeistern wird.Während der letzten vier Tage der UCI Straßenrad WM vom 27. bis zum30. September wird das Kufsteinerland zum Schauplatz der vierwichtigsten Rennen, die alle im historischen Zentrum der StadtKufstein starten. Den Anfang machen am Donnerstag, den 27. September,die Junioren. Tags darauf folgen die U23 Fahrer und dann kommen dieHighlights mit dem Wettbewerb der Damen Elite am Samstag und derHerren Elite am Sonntag. Gestartet wird am Oberen Stadtplatz. Danachgeht es eine Runde durch die Stadt, dann auf aussichtsreichenNebenstraßen über Schwoich und Bad Häring Richtung Innsbruck.Zwtl.: Nach dem Rennen rockt Bonnie Tyler auf der FestungDie Fans können sich freuen. Das Kufsteinerland bietet nicht nurden Sportlern, sondern auch den Fans ein erstklassiges Programm. ImStartbereich, der gratis zugänglich ist, steht eine Videowall bereit,Gastronomiestände in der Fanzone und mehrere Public Viewing Plätze.Auch die kleinen Gäste erwartet ein spannendes Programm. Außerdemwird eine exklusive VIP-Zone realisiert. Und abends geht es auf dieFestung zum Tanzen und Feiern. Top-Act wird das Konzert derRocklegende Bonnie Tyler am Freitag. Nach dem Straßenrennen der DamenElite folgt am Samstagabend eine WM-Megaparty mit "Lost Frequencies"und "Ofenbach" ebenfalls auf der Festung. Side-Events, wie das großeSport- und Spielefest vom 28. bis 30. September in Mariastein und derFrühschoppen am 29. und 30. September in Schwoich sorgen für nochmehr Abwechslung. Für die Fans werden zusätzliche Parkplätze undCampingflächen vorbereitet, dazu verkehrt die ÖBB mit höhererFrequenz.Zwtl.: Das Gold Ticket ist der Schlüssel zu allen Top-EventsFür das perfekte WM-Erlebnis stehen verschiedene VIP-Tickets zurWahl, die den Zugang zum VIP-Bereich beim Start und im KulturQuartier Kufstein inklusive Verpflegung und Videowall ermöglichen.Diese Tickets sind ab 38 Euro erhältlich. Rennen und Konzerteumfassen die Kombi-Tickets. Die Topkombination ist das Gold Ticketzum Preis von 250 Euro. Sämtliche Kombi-Tickets sind deutlichgünstiger als reguläre Einzeltickets.Alle Details zum Programm, zu Tickets, Übernachtungspauschalen,Anreise-, Park- und Campingmöglichkeiten sind auf [www.kufstein.com](http://www.kufstein.com/) zu finden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:FEUER & FLAMME. DIE AGENTURWimmelsweg 10, D-22303 Hamburgwww.fufda.de / info@fufda.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18608/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR, übermittelt durch news aktuell