Mit der ascent AG aus Karlsruhe Karrierechancen in der professionellen Fondsberatung aktiv nutzen

Karlsruhe (ots) - Eine immer höhere Zahl von Bürgern inDeutschland lässt sich von den Vorteilen einer Geldanlage inInvestmentfonds überzeugen - diese Erfahrungen der ascent AGbestätigten kürzlich auch offizielle Zahlen aus dem Jahresbericht desBVI. Erstmals wurde im vergangenen Jahr bei den Publikumsfonds inDeutschland sogar die "Schallmauer" von 1 Billion Euro beimverwalteten Gesamtkapital gesprengt, meldet der Branchenverband.Positive Nachrichten werden auch auf dem Markt für Nischen-,Immobilien- und Spezialfonds für das vergangene Jahr vermeldet. DasInteresse an Fonds steigt also deutschlandweit - und damit auch dieNachfrage nach professioneller Fondsberatung durch Mitarbeiter undGeschäftspartner der ascent AG.Für die ascent AG ist der steigende Zuspruch zu Fonds keineÜberraschung - denn der vom Finanzmagazin CASH auch 2017 erneutprämierte Fondsspezialist stellt schon seit Jahren fest, dass immermehr Bürger sich von schwach verzinsten Bank- und Sparprodukten ganzbewusst abwenden. "Finger weg von Niedrigzinsprodukten - rein in denKapitalmarkt", so könnte das Motto vieler Bürger derzeit lauten. DieAnleger haben es verstanden: Um effektiven Vermögensaufbau zubetreiben oder fürs Seniorenalter ausreichend materiell vorzusorgen,kommt es heutzutage in erster Linie auf solide Renditen an - undoffene Investmentfonds schaffen nach Erfahrungen der ascent AGeinfach die optimale Balance aus den Faktoren Ertrag, Sicherheit undFlexibilität. Mittlerweile eröffnet die ascent AG ihren Kunden freienZugang zu einer Fondswelt aus rund 9.000 Produkten, darunter auch dieaktuellen Top-Performer aus den Bereichen Aktien- und Mischfonds.Speziellere Fondslösungen wie Goldfonds sind ebenfalls im Sortiment.Zu den Produktpartnern der Beratungsexperten aus Karlsruhe zählenalle renommierten internationalen Gesellschaften wie FranklinTempleton oder die DWS aus Deutschland. Im Ergebnis kann sich jederKunde über eine Beratung bei der ascent AG ein persönlichesFondsportfolio maßschneidern lassen, das zu seinen individuellenZielsetzungen, seiner Risikobereitschaft und der eigenenVorsorgeplanung exakt passt. Die in den vergangenen Jahren meistdeutlich über den Marktzinsen liegenden Renditen der über die ascentAG vermittelten Fondsdepots - in vielen Fällen über 10 Prozent proJahr - belegen, dass dieses Konzept für den Anleger funktioniert.Doch der boomende Fondsmarkt birgt nicht nur für die Privatanlegererhebliche Chancen, sondern schafft auch neue Perspektiven fürambitionierte Beratungstalente, die mit der professionellenFondsvermittlung ihren persönlichen Karriereturbo zünden möchten.Kompetenten und ehrgeizigen Beratungsexperten unterbreitet die ascentAG mittlerweile seit mehr als 25 Jahren attraktive Karriereangeboteinsbesondere mit fairen, leistungsabhängigen Vergütungsmodellen. DasFinanzunternehmen aus Karlsruhe kann einerseits erfahrenenInvestmentprofis, aber auch Quer- und Neueinsteigern variableKarrierewege und -ziele im Unternehmen bieten. Für ein erstesKennenlernen führt die ascent AG regelmäßig und deutschlandweitInformationsabende durch: im ersten Schritt Seminare zum ThemaFinanzbildung und Angewandte Alltagsökonomie im Allgemeinen, imzweiten Schritt dann spezielle Business-Meetings, auf denenpotenzielle neue Mitarbeiter über die Verdienstmöglichkeiten,beispielhafte Karrierepläne und das Weiterbildungsprogramm im Detailinformiert werden. Welche beruflichen Vorzüge die ascent AG ihrenneuen Mitarbeitern und Geschäftspartnern bieten kann, zeigen unteranderem aktuelle Einträge in Online-Bewertungsplattformen wieGlassdoor oder Kununu: Wer schon länger zum "Team ascent AG" gehört,dem fallen zum Beispiel das durchdachte Karrieresystem, dierealistischen Zielsetzungen und die Freiräume für eineWork-Life-Balance auf - darüber hinaus aber auch die Tatsache, dassdas Unternehmen sich zu konkreten sozialen Werten und der Steigerungder Finanzbildung in der Gesamtbevölkerung bekennt.Die ascent AG sucht auch in diesem Jahr für die weiterebundesweite Expansion wieder ambitionierte Beratungstalente mitFinanzaffinität, die sich von den Karrieremöglichkeiten imUnternehmen überzeugen lassen möchten. Interessenten sind aufgerufen,sich entweder per Mail auf der Hauptwebsite www.ascent.de direkt zubewerben oder für einen Erstkontakt an den bundesweit stattfindendenVorträgen zum Thema Angewandte Alltagsökonomie - oder direkt amBusiness Meeting - teilzunehmen. Über die aktuellen Termine undVeranstaltungsorte können sich Bewerber online aufwww.ascent.de/vortrag.html informieren. Eine Sofortanmeldung istebenfalls über die Website möglich.Direktbewerbungen für den Bereich Finanzanlagenvermittlung (Fonds)und Versicherungsvermittlung nimmt die ascent AG außerdem jederzeitunter der Mailadresse hauptverwaltung@ascent.de entgegen.Pressekontakt:verantwortlich i. S. d. TMGascent AGHerr Thomas HöferAlte Kreisstraße 4276149 KarlsruheDeutschlandUSt-IdNr.: DE143075722Steuernummer: T: 0049-72197836-704@: hauptverwaltung@ascent.dewww.ascent.deOriginal-Content von: ascent AG, übermittelt durch news aktuell