artegic verstärkt Münchner Consulting Team mit Manuela Weber (FOTO)

Bonn (ots) -Der Digital CRM Anbieter artegic AG verstärkt das Consulting amStandort München mit Manuela Weber (31). Manuela Weber leitet alsManager Operations das Münchner Operations Team und berichtet inihrer Rolle direkt an Christian Jähde, Head of Operations in Bonn.Die Diplom Kauffrau Manuela Weber blickt auf langjährige Erfahrungin der digitalen Wirtschaft zurück, u.a. als Leiterin BusinessDevelopment bei der Valuescope GmbH sowie diversen Positionen beiz.B. LEK Consulting und Siemens Networks. Manuela Weber engagiertsich im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), wo sie 3 Jahre denstellvertretenden Vorsitz der Fokusgruppe Social Media inne hattesowie bei den Wirtschaftsjunioren Bayern, wo sie derzeit als Mitglieddes Landesvorstands für die internationalen Beziehungen des Verbandeszuständig ist.Die artegic AG sucht auch weiterhin tatkräftige Verstärkung aufden Positionen Business Development Manager (w/m),IT-Systemadministrator (w/m) und Controller (w/m) unter:https://www.artegic.com/de/jobs// Download- Logo artegic (EPS) http://ots.de/Zn2Cv- Logo artegic (JPG) http://ots.de/soTUZ- Porträt Manuela Weber (JPG) http://ots.de/gcYxC// Über die artegic AG:Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. Mit 10Jahren Erfahrung im Marketing Engineering umfasst dasLeistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie fürRealtime Marketing Automatisierung und Online CRM. artegic ist derführende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für MarketingAutomatisierung mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer dergrößten Software-as-a-Service Plattform für digitales Marketing inEuropa.Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München,sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltigerfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissenund weniger operativem Aufwand.Über die vielfach prämierte ELAINE Technologie von artegic sindrund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen inKontakt.Darunter Kunden wie RTL, PAYBACK, BMW, BURDA, Web.de, REWE,maxdome sowie jedes dritte DAX Unternehmen.International werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach deminternationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001zertifiziert und wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und dierichtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a.mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und demInternational Business Award (Stevie).