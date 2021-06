artegic und EVE Consulting lieferten innerhalb kürzester Zeit eine zuverlässige Portallösung für die Impfkommunikation in Mecklenburg-Vorpommern

Bonn (ots) - Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg Vorpommern setzt für die Vergabe von COVID-19 Impfterminen und der zugehörigen Impfkommunikation auf eine Portal-Lösung von EVE Consulting und artegic. Das Projekt wurde innerhalb von nur zwei Wochen realisiert.Die Impfung aller Bürger*innen gegen COVID-19 ist nicht nur eine logistische sondern auch eine technologische Herausforderung. Die Terminvergabe für Impfberechtigte in Impfzentren sowie für die mobilen Impfteams muss dafür verwaltet und nach Impfkapazitäten gesteuert werden. Dazu gehört auch die Echtzeit-Kommunikation von Terminen, Terminänderungen und weiteren relevanten Serviceinformationen. Regelmäßige neue und sich ändernde Anforderungen aus der Politik sind dabei zeitnah zu verarbeiten, d.h. Prozesse und Kommunikation anzupassen.Um schnellstmöglich eine zuverlässige Portallösung zur Terminvergabe garantieren zu können, setzt das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Lösung von der EVE Consulting und Beteiligungsgesellschaft mbH und der artegic AG. Zum Einsatz kommen Microsoft Dynamics 365 sowie die ELAINE Transactional Message Hub Technologie von artegic.Time-to-Market von nur zwei WochenVom Projektstart Mitte Dezember 2020 bis zum Go-Live zur vollen Nutzung in der Impfhotline Ende Dezember 2020, vergingen ca. zwei Wochen.Im Laufe der nächsten Monate konnten dank der flexiblen und erweiterbaren Anwendung stetig neue Funktionen hinzugefügt und die Systemstruktur weiter optimiert werden. So wurde im März 2021 innerhalb von 4 Wochen die Anbindung an Microsoft PowerApps Portals realisiert.In dem Portal können sich Bürger online für einen Impftermin registrieren. Der ELAINE Transactional Message Hub von artegic ist als massenfähiges Versandtool mittels Microsoft FLOW angebunden und versendet in diesem Zusammenhang zuverlässig Registrierungs- und Terminbestätigungsmails.Vollständige Case Study zum DownloadDie vollständige Case Study: COVID-19 Impfkommunikation Mecklenburg-Vorpommern ist zum Download erhältlich unter https://www.artegic.com/de/case-study-impfkommunikation-mvartegic AG - Technology for Marketing Engineering! Wir befähigen ambitionierte Marketing Teams jeden Tag zu glänzen!artegic richtet sich an Marketer, die nicht zufrieden sind mit der Customer Experience und den Resultaten ihres aktuellen Marketings und die heute mit modernen Mitteln mehr erreichen wollen: Mit individuellen, Use-Case-basierten Lösungen, erprobt bei führenden Unternehmen. Für einen schnelleren Weg zu messbaren Beiträgen zum Geschäftserfolg. artegic hat über 15 Jahre Erfahrung und Know-how in Marketing Technologie, IT-Integration, -Betrieb und Best-Practise für digitales Dialogmarketing.artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.Mit 80 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Realtime Marketing Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. Mehrfach wurde die Lösung von der Fachpresse ausgezeichnet u.a. zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, ING, Cosmos Direkt, Web.de, und DHL zählen zu den Kunden von artegic.Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Mobile Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert und ISO/IEC 27018 compliant. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell