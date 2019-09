area 30 Löhne 2019: Küchentrend der Zukunft - Black is beautiful

Haiger (ots) - ORANIER präsentiert mit der pureBlack-Edition einevöllig neue Design-Linie - vom Backofen bis zur DunstabzugshaubeMit einer völlig neuen Design-Linie präsentiert ORANIER auch aufder diesjährigen area30 wieder ein echtes Messe-Highlight, das denaktuellsten Küchen-Trend aufgreift und über alle Produkt-Segmentehinweg konsequent umsetzt: Schwarze Oberflächen in Glas oder Lack,idealerweise kombiniert mit dunklem Holz, ganz nach dem Motto: "Back"in Black.Damit die einheitlich dunkle Optik nicht durchEdelstahl-Applikationen unterbrochen wird, bietet das hessischeTraditionsunternehmen mit der pureBlack-Edition die kompletteAusstattung in Schwarz an. Das beginnt bei der neuen Backofen-Serieund den Herd-Kombinationen: Hier lässt sich der Griff inEdelstahl-Optik optional gegen einen schwarzen Griff austauschen.Damit sich das Bild vervollständigt, werden für die meistenKochfelder ebenfalls schwarze Seitenleisten angeboten. Sopräsentieren sich dann nicht nur die Front, sondern auch die Arbeits-und Bedienoberflächen Ton in Ton.Ein wahres Fest für Puristen: Schwarz ist das neue WeißDas elegante Gestaltungsprinzip setzt sich bei denDunstabzugshauben fort: Für die Mehrzahl wird ab sofort optional einSchacht in Schwarz angeboten. Last but not least erhalten schließlichauch die Mikrowellen einen Rahmen in Schwarz - falls der Kunde dieswünscht. Kurz und gut: Alles sehr schlicht, alles sehr edel. Undalles aus einer Hand.Warum Schwarz? Es ist die neue Trendfarbe schlechthin. In der Modeschon seit Langem. Inzwischen aber ebenso beim Design oder derInnenarchitektur. Denn die zeitlose Farbe reduziert auf dasWesentliche und stellt die Funktion in den Vordergrund. Zugleich istes dominant und doch zurückhaltend. Und wird in den nächsten Jahrenwie die Standards Weiß und Silber auch in der Küchengestaltung einetragende Rolle einnehmen. Wie heißt es doch so schön? Black isbeautiful.Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbHstehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 14. bis 19.September 2019 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 51 alsAnsprechpartner zur Verfügung und freuen sich schon auf die Besucher.Mehr unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell