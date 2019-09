area30 Löhne 2019 - Sieben auf einen Streich: Neue Backofen-Serie im XL-Format zeigt wahre Größe

Haiger (ots) - Highlights von ORANIER auf der area30: Extra großerBackraum, Energie-Effizienz-Klasse A+, pureBlack-Edition für diegesamte Produkt-RangeMit einer neuen Backofenserie im XL-Format präsentiert ORANIERauch in diesem Jahr wieder eines der Highlights der area30. Dieostwestfälische Ordermesse bietet damit einmal mehr den passendenRahmen für aktuelle Trends und wegweisende Produktinnovationen deshessischen Traditionsunternehmens.Gleich sieben verschiedene Einbaubacköfen und Herd-Kombinationender neuen Gerätegeneration geben einen Vorgeschmack auf denKüchen-Jahrgang 2020. Mit einem XL-Backraum der 80-Liter-Klassewerden hier neue Maßstäbe gesetzt.Acht Einschub-Ebenen bieten ein Höchstmaß an FlexibilitätEine Reling mit acht Einschub-Ebenen für Rost und Backblech, diegenerell zur Serienausstattung gehören, bietet ein Höchstmaß anFlexibilität und ermöglicht den Einsatz von bis zu vier stabilenVollauszügen. So kann der Backraum optimal genutzt werden.Die Modelle EBS 9936/EBH 9938 und EBS 9922/EBH 9923 mit derEnergie-Effizienz-Klasse A+ sind serienmäßig mit einer 40 mm tiefenFettpfanne ausgestattet. Als Zubehör wird darüber hinaus eine extratiefe 80-mmm-Fettpfanne angeboten. Der neue Pyrolyse-Backofen EBP9872 sowie der Backofen EBS 9911 und die Herd-Kombination EBH 9913fügen sich dabei nahtlos in die neue Reihe ein.Der Backofen EBS 9922 und der Herd EBH 9923 überzeugen außerdemdurch versenkbare Knebel, die beim Backofen EBS 9936 und demEinbauherd EBH 9938 zusätzlich mit einem beleuchteten Ring um denKnebel und einem beleuchteten Index ausgestattet sind."Back" in Black: Schwarz ist das neue WeißBleibt noch ein Blick aufs Design; ein Blick, der sich lohnt: Diegesamte Produkt-Range ist in der attraktiven pureBlack-Ausstattunglieferbar, die den aktuellen Trend zur dunklen, weitgehend grifflosenKüche aufgreift und fortführt. Dabei sind alle Elemente wie Blenden,Leisten und Griffe als schwarze Stahl-Applikationen ausgeführt.Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbHstehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 14. bis 19.September 2019 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 51 alsAnsprechpartner zur Verfügung und freuen sich schon auf die Besucher.Weitere Informationen unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell