area30 Löhne 2018: ORANIER präsentiert drei neue Sterne am Küchenhimmel

Haiger (ots) - Smart kochen mit "be-cook", neues Format bei derFlächeninduktion und der erste FischgeruchsfilterAuch auf der diesjährigen area30 in Löhne wartet ORANIER erneutmit Produkthighlights auf, die im ersten Fall als revolutionär, imzweiten als hochflexibel und im letzten als sensationell bezeichnetwerden können: Drei neue Sterne am Küchenhimmel, die den Verbraucherin Zukunft überzeugen.Kochen wie ein Profi - mit der Lecker-Garantie"be-cook - Kocht smarter" lautet das neue Motto von ORANIERFlächeninduktions-Kochfeldern. Damit bringt das Unternehmen einwirkliches Upgrade in die Küche. Ausgestattet mit einerBluetooth-Schnittstelle kommunizieren die Induktionskochfelder mitdem smarten Kochgeschirr und der Rezepte App von HESTAN CUE(TM). Sowird der Anwender im Handumdrehen zum eigenen Chefkoch. DasKochgeschirr ist mit speziellen Sensoren ausgestattet, die dieaktuelle Temperatur an die App senden. Diese steuert das intelligenteKochfeld an, das punktgenau die Temperatur einstellt. Dadurch gelingtjedes Gericht immer - mit Lecker-Garantie.Das Zubereiten mit der HESTAN CUE-App ist zugleich eineKochschule, die auch den Anfänger zum ambitionierten Hobbykochausbilden kann. Grundwissen muss nicht vorhanden sein, da jederSchritt genau erklärt wird: Angefangen bei der Auswahl der Zutatenüber das Kochen bis hin zum optisch ausgeklügelten Serviervorschlag.Die Technik steht ab Januar 2019 für alle Flächeninduktionsfelder zurVerfügung.Erste FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug im 80-cm-FormatMit dem 80 cm breiten KXI 1082 BASIC PLUS erweitert ORANIER dieKochfeldabzug-Familie und schafft somit neben den bislang bestehendenBreiten von 60 und 90 cm eine weitere Planungsoption. DieseSortimentserweiterung bietet ein Höchstmaß an Flexibilität in Bezugauf Kundenwünsche.Mit insgesamt drei Kochzonen ist die neue FlexX-Induktion optimalauf die Belange des täglichen Kochens ausgerichtet. Praktisch istdabei die Aufteilung: Während die linke, runde Kochzone mit 25 cmDurchmesser Platz für extragroße Töpfe und Pfannen bietet, lassensich auf der mittleren und rechten Zone die Beilagen zubereiten.Beide können zudem zu einer Bräterzone verbunden werden.Eine Besonderheit des ORANIER-Sortiments gilt auch hier: Währendviele Hersteller die Abzugsfunktion in die Mitte des Kochfeldes legenund somit für eine "Stolperfalle" sorgen, rücken die Hessen dasVergnügen in den Mittelpunkt und platzieren den Abzug grundsätzlichhinter die Kochfläche. Möglich wird das durch leistungsstarkeMotoren, die die Dämpfe kraftvoll in die Filter saugen und fürsaubere Luft sorgen.Fischgeruch war gestern - ein neuer Filter macht's möglichORANIER ist es als einem der ersten Anbieter am Markt gelungen,einen Anti-Fischgeruchsfilter zu entwickeln, der die Dünstezuverlässig aufnimmt. "Darauf haben viele Fisch-Liebhaber langegewartet. Meerestiere zuhause genießen ohne stundenlanges Lüften", soNikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER KüchentechnikGmbH. Mit dem neuen Filter für Hauben und Kochfeldabzüge heißt esjetzt: Fischgeruch war gestern.Der Anti-Fischgeruchsfilter AFP 220 ist mit einerSpezialbeschichtung imprägniert. Bei täglichem Einsatz hält er bis zu12 Monate und somit deutlich länger als herkömmliche Filter, dienicht nur weniger leisten, sondern auch alle drei bis sechs Monateerneuert werden müssen.Der Filter hat keine herkömmliche Kunststoff-Ummantelung, sondernwird in einem Wechselrahmen aus Aluminium mit einem Filtereinsatzgeliefert. Wird der Filtereinsatz ausgetauscht, kann der alte ganzeinfach über den Hausmüll entsorgt werden.Diese und weitere Neuheiten werden dem Fachpublikum vom 15. bis21. September 2018 auf der Leitmesse area30 präsentiert. UmfassendeInformationen unter www.oranier.com.