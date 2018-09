area30 Löhne 2018: FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug jetzt auch im kompakten 80-cm-Format

Haiger (ots) - Mit ORANIER mehr Flexibilität bei der KüchenplanungORANIER erweitert mit dem KXI 1082 BASIC PLUS dieKochfeldabzug-Familie um die Breite 80 cm und schafft damit neben denbislang bestehenden Breiten 60 und 90 cm eine weitere Planungsoption.Diese Sortimentserweiterung bietet ein Höchstmaß an Flexibilität inBezug auf Kundenwünsche. Die 80 cm breite FlexX-Induktion ist optimalauf die Belange des täglichen Kochens ausgerichtet und verfügt überinsgesamt drei Kochzonen.Praktisch ist dabei die Aufteilung: Während die linke, rundeKochzone mit 25 cm Durchmesser Platz für extragroße Töpfe und Pfannenbietet, lassen sich auf der mittleren und rechten Zone die Beilagenzubereiten. Bei Bedarf können diese beiden Segmente zur rechteckigenBräterzone verbunden werden. Selbstverständlich verfügt das Gerätüber eine Touch-Control-Bedienung im Kochfeld und eineKindersicherung. Weitere Features sind die roten Display-Anzeigen,zehn Leistungsstufen je Kochzone, davon je eine Booster-Stufe. Sehrsinnvoll ist auch die bewährte Topf- und Topfgrößen-Erkennung sowieeine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen - vom Überlaufschutz biszur Betriebsdauerbegrenzung.Technische Parameter und das Design überzeugenKeine Kompromisse bei der Technik und dem Design, das hat sichORANIER seit jeher auf die Fahnen geschrieben. Und so überzeugt dieFlexX-Induktion nicht zuletzt durch ihre Schlichtheit undFunktionalität. Denn während viele Hersteller die Abzugsfunktion indie Mitte des Kochfeldes integrieren und somit für eine"Stolperfalle" sorgen, stellt ORANIER das Vergnügen in denMittelpunkt und platziert den Abzug grundsätzlich hinter dieKochfläche. Möglich wird das durch leistungsstarke Motoren, die dieDämpfe kraftvoll in die Filter saugen und für saubere Luft sorgen.Beeindruckend sind schließlich auch die technischen Parameter:Energie-Effizienzklasse A, Lüfter-Effizienzklasse A,Fettfilter-Effizienzklasse A und ein jährlicher Energieverbrauch vonnur 47 kWh. All dies sind gute Argumente, die den Endverbraucherüberzeugen, wenn es an die Küchenplanung geht.Alle Varianten der FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug werden demFachpublikum auf der area30 vom 15. bis 21. September 2018 in Löhnepräsentiert.Weitere Informationen unter www.oranier.com.Kontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing-kuechentechnik@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell