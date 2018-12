arche noVa schafft Perspektiven in Mali (FOTO)

Finanztrends Video zu



Dresden (ots) -Im nächsten Jahr wird arche noVa - Initiative für Menschen in Notsein Programm in dem westafrikanischen Land Mali ausweiten. Dies istdurch eine Förderung der SKala-Initiative von 1,2 Millionen Euro überzwei Jahre hinweg möglich."In Schulen und Gemeinden werden wir die Wasserversorgung sichern.Außerdem unterstützen wir Einkommen schaffende Aktivitäten inLandwirtschaft, Viehhaltung und Fischerei. Insgesamt werden rund22.000 Menschen damit erreicht", sagt Janina Dreier,Projektreferentin für Mali bei arche noVa in Dresden. "So schaffenwir langfristige Perspektiven für Menschen in einer Region, die miteinem ganzen Bündel an Herausforderungen zu kämpfen hat."Mali gehört wirtschaftlich zu den ärmsten Ländern der Welt, derHuman Development Index listet das Land auf Platz 182. Im NordenMalis gibt es trotz Friedensabkommen weiterhin bewaffneteAuseinandersetzungen. Hinzu kommt, dass sich hier Klimawandel undVerwüstung für die Menschen unmittelbar bemerkbar machen und eineexistenzielle Bedrohung darstellen.arche noVa wird in dem neuen Projekt Brunnen an Schulen in derRegion Gao bauen. Denn ohne gesicherte Basisversorgung fällt dasLernen schwer. Gleichzeitig werden Schultoiletten gebaut.Um auch insbesondere Jugendlichen und Erwachsenen Perpektiven zubieten, setzt arche noVa auf Ausbildung. "Wir wollen die Menschendabei unterstützen, ihre Landwirtschaft an die extremen klimatischenBedingungen anzupassen. In den Schulungen geht es um neueAnbaumethoden und innovatives Saatgut", sagt Janina Dreier. Mehr als200 Frauen werden durch eine Weiterbildung im Gartenbau gefördert.Zudem werden 150 Fischer und 200 Tierhelfer ausgebildet. "DasBesondere an dem Projekt ist die Verbindung von Wasser-, Sanitär-,und Hygieneaktivitäten mit Ernährungssicherung, weil oft nicht nursicheres Wasser fehlt, sondern auch ausreichend Nahrungsmittel", soDreier.Seit 2013 ist arche noVa in Mali tätig. Dabei kooperiert dieHilfsorganisation eng mit lokalen Partnerorganisationen, die denBedarf vor Ort genau kennen.Die Förderung der SKala-Initiative ist die bisher größte nichtöffentliche Förderung eines Projektes von arche noVa. SKala ist eineInitiative der Unternehmerin Susanne Klatten in Partnerschaft mit demgemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO.Achtung Redaktionen: Die Mitarbeiter*innen von arche noVa stehentelefonisch für Fragen bereit. Bitte wenden Sie sich bei Interesse andie Pressestelle.Bilder können Sie unter folgendem Link herunterladen:www.dropbox.com/sh/x1rhbcgs152dj25/AADUqzMQqGOncz5dL1xmQA4ua?dl=0Copyright: arche noVa. Die Bilder sind freigeben und frei vonRechten Dritter.arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. ist eineinternational tätige Hilfsorganisation, die sich auf Wasser- undSanitärversorgung sowie Hygieneaufklärung spezialisiert hat. Seit1992 unterstützt arche noVa Menschen, die durch Krisen, Konflikte undNaturkatastrophen unverschuldet in Not geraten. Von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu nachhaltigen Projektender Entwicklungszusammenarbeit arbeitet arche noVa mit einheimischenPartnerorganisationen und den betroffenen Menschen nach dem Prinzipder Hilfe zur Selbsthilfe zusammen. Hierzulande fördert der Vereindas Globale Lernen in Form von Schulprojekttagen, außerschulischerJugendarbeit, Erwachsenenbildung und der Fachstelle Globales Lernenin Sachsen.Pressekontakt:Margret ThiemePressereferentin, arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V.Tel: 0176 62483150E-Mail: margret.thieme@arche-nova.orgOriginal-Content von: arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V., übermittelt durch news aktuell