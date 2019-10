apotheken-umschau.de bietet als erstes deutschsprachiges Gesundheitsportal Inhalte in Einfacher Sprache - Barrierearme Texte machen Gesundheitsinformationen leicht verständlich (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Alle Menschen sollen sich möglichst barrierefrei über medizinische Themeninformieren können - deshalb bietet apotheken-umschau.de einen neuen Service fürMenschen mit eingeschränkter Sprachkompetenz: In Zusammenarbeit mit derForschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim stelltapotheken-umschau.de als erstes deutschsprachiges GesundheitsportalInformationen rund um die Gesundheit in Einfacher Sprache zur Verfügung.Verlässliche und hilfreiche Informationen in Einfacher SpracheDr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag: "AlsGesundheitsverlag sehen wir uns in der Verantwortung, allen Menschen möglichstbarrierearm verlässliche und hilfreiche Informationen zu Krankheiten,Medikamenten und Gesundheitsvorsorge zur Verfügung zu stellen. Mit den neuenInhalten in Einfacher Sprache auf apotheken-umschau.de finden alle, dieSchwierigkeiten haben, sich im Informationsdschungel zurechtzufinden,verständliche Informationen."Alle apotheken-umschau.de-Texte in Einfacher Sprache sind thematisch ins Portalintegriert, sodass Nutzerinnen und Nutzer mit einem Klick von einemRatgeberartikel zur Übersetzung in Einfacher Sprache wechseln können. ZumAuftakt liegen die ersten zehn Themen in Übersetzung vor, der Ausbau läuftkontinuierlich weiter. Zukünftig soll apotheken-umschau.de alle wesentlichenFragen zu Krankheiten, Medikamenten und Gesundheitsvorsorge auch in EinfacherSprache beantworten.Besonders verständliche UmsetzungLeichte und Einfache Sprache sind Varianten des Deutschen mit deutlich erhöhterVerständlichkeit. Leichte Sprache richtet sich an Menschen mitKommunikationseinschränkungen und ist maximal verständlich: große Schrift, keineNebensätze, ganz einfache Wortwahl. Einfache Sprache ist etwas komplexer undrichtet sich an Menschen, die bei fachlichen, zum Beispiel medizinischen, TextenVerständnisschwierigkeiten haben.Alle apotheken-umschau.de-Texte in Einfacher Sprache sind doppelt fachlichgeprüft, sowohl von der medizinischen Fachredaktion des Wort & Bild Verlags alsauch sprachwissenschaftlich von der Universität Hildesheim. "Wir haben dieZusammenarbeit mit der Forschungsstelle Leichte Sprache gesucht, weil wir fürunsere Inhalte eine besonders verständliche Umsetzung wählen wollten, die aberauch für Menschen ohne Kommunikationseinschränkung akzeptabel ist", erläutertDr. Dennis Ballwieser. Dr. Isabel Rink von der Forschungsstelle Leichte Sprache/Universität Hildesheim ergänzt: "Die vorliegenden Texte sind in einerangereicherten Form der Leichten Sprache gehalten, die als Einfache Sprache oderaber als Leichte Sprache Plus bezeichnet werden kann."Hoher Bedarf an einfach verständlichen GesundheitsinformationenAdressaten des neuen Angebots von apotheken-umschau.de sind Menschen mit Demenz,Seh- und Hörschäden (z.B. nach Schlaganfall) sowie Menschen mit geringenDeutschkenntnissen oder mangelnder Sprachkompetenz. Der Bedarf für verständlichaufbereitete Gesundheitsinformationen ist auch in der Gesamtbevölkerung hoch,wie zahlreiche Studien zur Gesundheitskompetenz belegen (Schaeffer et al. 2018):Mehr als die Hälfte der Deutschen hat demnach erhebliche Schwierigkeiten,gesundheitsrelevante Informationen ausfindig zu machen, zu verstehen, zubeurteilen und zu nutzen.Dr. Isabel Rink: "Angesichts dieser Zahlen sind Erforschung und praxisrelevanteUmsetzung der möglichst barrierearmen Sprache äußerst wichtige Themen. Wirfreuen uns außerordentlich, dass unsere Forschungsergebnisse aufapotheken-umschau.de breitenwirksam umgesetzt und damit einem Millionenpublikumzugänglich gemacht werden. Im Rahmen dieses Projekts werden wir ein Regelwerkfür die Leichte Sprache Plus entwickeln, mit Probanden testen und dieseSprachform in die Fläche tragen."Alle Themen unter www.apotheken-umschau.de/einfache-spracheÜber apotheken-umschau.deapotheken-umschau.de ist mit fast 6 Mio. Unique Usern* und 10 Mio. Visits**monatlich eines der größten Gesundheitsportale Deutschlands. Die Website stehtfür seriöse Inhalte und allumfassende Information, deren Grundlage einegründliche und intensive Recherche ist. Stets hat die Redaktion den Nutzwert fürdie Leser und User im Blick und bietet genau die Gesundheitsinformationen, diesie suchen. apotheken-umschau.de stellt ein breites Spektrum an unabhängigenInformationen zur Verfügung: Artikel aus Wissenschaft und Forschung, Rat undHilfe zu vielen Erkrankungen, Informationsdienste und Nachschlagewerke plus eineMedikamenten-Datenbank mit verständlichen Informationen zu Arzneimitteln undmöglichen Wechselwirkungen. Weil viele Aspekte des täglichen Lebens zuGesundheit und Wohlbefinden beitragen, deckt das Gesundheitsportal auch dieBereiche Ernährung, Sport, Psyche und Wohlfühlen ab. *AGOF daily digital facts9/2019, **IVW 9/2019