apotheken-umschau.de: Wie trägt man den Mund-Nasen-Schutz richtig? / Die wichtigsten Infos plus Erklärvideo, wie man die Masken richtig anwendet und trägt

Baierbrunn (ots) - Auf Deutschlands großem Gesundheitsportal findet man die wichtigsten Infos rund um die Mund-Nasen-Bedeckung/Plus Erklärvideo, wie man sie richtig anwendet und trägtIn allen Bundesländern wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und meist auch in Geschäften Pflicht. Alles, was es bei der sicheren Anwendung zu beachten gilt, findet man auf http://www.apotheken-umschau.de . Erstellt vom Apotheken Umschau-Redaktionsteam, das aus Ärzten, Pharmazeuten und Journalisten besteht. Wissenschaftlich fundiert, verlässlich und für jedermann verständlich.Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:- Was ist wichtig beim Selbermachen? - Wie lege ich den Mund-Nasen-Schutz richtig an und wie nehme ich ihn wieder ab? - Was müssen Brillenträger beachten? - Was ist beim Tragen wichtig? - Wie reinige ich den Schutz richtig?Anschaulich erläutert werden alle diese wichtigen Informationen zur weiteren Eindämmung der Pandemie außerdem in einem prägnanten Video mit dem Titel "Mund-Nasen-Schutz: Der richtige Umgang" unter https://www.apotheken-umschau.de/ Coronavirus/Mund-Nasen-Bedeckung-Richtig-anwenden-und-tragen-558331.htmlAlle bestehenden Hygieneregeln weiterhin einhalten"Wir möchten mit diesem ausführlichen Schwerpunkt zum Mund-Nasen-Schutz ein weiteres Stück Aufklärungsarbeit und Hilfestellung leisten", erläutert Dr. Dennis Ballwieser, Mediziner und Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags. "Und deshalb hier noch ein grundsätzlicher Hinweis: Auch wenn man einen Mund-Nasen-Schutz trägt, sind alle übrigen Hygieneregeln nach wie vor einzuhalten, wie zum Beispiel Abstand zu anderen Menschen wahren und regelmäßiges Händewaschen."