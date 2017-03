apoBank befragt Heilberufler: Familienleben mit Abstand wichtiger als berufliche Karriere (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Welche Vorstellungen haben Ärzte, Zahnärzte und Apotheker vomLeben? Wie sehen sie ihren Beruf und was erwarten sie vomGesundheitssystem? Antworten hierauf gibt die neue Studie derDeutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) 'Inside Heilberuf'. Siebasiert auf einer repräsentativen Umfrage nach den Werten, Zielen undWünschen der Heilberufler. Die Ergebnisse skizzieren das Umfeld, indem die Befragten gerne leben und arbeiten würden:Ideelle Werte wichtiger als materielleDie Priorität steht fest: Familienleben und Partnerschafterreichen mit 91 Prozent den absoluten Top-Wert. FinanziellerSicherheit und Altersvorsorge folgen mit 85 Prozent Zustimmung.Wohlstandskriterien wie Eigentum oder Vermögensbildung rangieren mit56 bzw. mit 55 Prozent auf den mittleren Plätzen. Berufliche Karriere(45 Prozent) und gesellschaftlicher Status (50 Prozent) stellenHeilberufler nicht in den Vordergrund. Ein repräsentativer Lifestylespielt mit 13 Prozent für sie kaum eine Rolle.Mehr Zeit für Patienten und mehr Flexibilität im BerufsalltaggewünschtIm beruflichen Alltag sind vor allem mehr Autonomie undEntscheidungsfreiheit den Befragten ein starkes Bedürfnis: 69 Prozentwünschen sich mehr Zeit für den Patienten. 64 Prozent sprechen sichfür mehr Unabhängigkeit bei beruflichen Entscheidungen und 62 Prozentfür mehr Flexibilität bei ihrer Arbeitszeitgestaltung aus.Ruf nach weniger Regulierung und BürokratieAuf der Agenda der Herausforderungen für das Gesundheitswesensteht der bürokratische Aufwand im Berufsalltag ganz oben - 65Prozent der Befragten sehen hier Handlungsbedarf. An zweiter Stellemit 48 Prozent folgen staatliche Regulierungen und Budgetierung beider Patientenversorgung. Diese Werte entsprechend dem starkausgeprägten Wunsch nach weniger Dokumentationspflichten undVerwaltungsarbeit im beruflichen Alltag.Sorge um den NachwuchsAlles in allem zeigt die Studie in der Regel zufriedeneHeilberufler (62 Prozent). Allerdings stehen sie den künftigenEntwicklungen skeptisch gegenüber: 38 Prozent der Befragten zählendie Attraktivität der Heilberufe für den Nachwuchs zu den wichtigstenHerausforderungen für das Gesundheitssystem. Jeder fünfteHeilberufler würde seinen Beruf nicht weiterempfehlen und fast jedervierte ist in dieser Hinsicht unentschlossen."Der gesellschaftliche Wandel beeinflusst das bestehendeGesundheitswesen und wirkt weit in die Lebens- und Arbeitswelten derHeilberufler hinein. Umso mehr kommt es darauf an, ein attraktivesArbeitsumfeld zu gestalten, das ihren Vorstellungen und Wünschengerecht wird. Insbesondere den Ruf nach weniger Bürokratie undRegulierung sollten die Gestalter unseres Versorgungssystems nichtüberhören. Denn um Gesundheitsleistungen von hoher Qualität für allezu sichern, brauchen wir vor allem engagierte und qualifizierteMenschen, die gerne als Ärzte, Zahnärzte oder Apotheker arbeiten",kommentiert Ulrich Sommer, stellvertretender Vorsitzender desVorstands der apoBank.Die ausführlichen Ergebnisse der Studie in Grafiken zum Downloadfinden Sie unter: http://ots.de/w0BOdMethodik:Für die Studie wurden im Auftrag der apoBank 500 Heilberufler,darunter Apotheker, Ärzte, Zahnärzte sowie Medizin-, Zahnmedizin bzw.Pharmaziestudenten durch das Institut DocCheck Research befragt.Über die apoBank:Mit 406.000 Kunden und über 108.000 Mitgliedern ist die DeutscheApotheker- und Ärztebank (apoBank) die größte genossenschaftlichePrimärbank und die Nummer Eins unter den Finanzdienstleistern imGesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der Heilberufe, ihreStandesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen derGesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. DieapoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern fürHeilberufler", d. h. sie ist auf die Betreuung der Akteure desGesundheitsmarkts spezialisiert und wird zugleich von diesen alsEigentümern getragen. Damit verfügt die apoBank über eindeutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell. www.apobank.dePressekontakt:Anita Widera, Telefon: 0211/5998-153, anita.widera@apobank.deClaudia Finke, Telefon: 0211/5998-432, claudia.finke@apobank.deOriginal-Content von: Deutsche Apotheker- und ?rztebank, übermittelt durch news aktuell