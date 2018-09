Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Xi'an, die 3.100 Jahre altechinesische Stadt, die für ihre Terrakotta-Krieger und -Pferdebekannt ist, veranstaltete vom 17. bis 20. September daschinesisch-französische Kulturforum. Sie markierte damit einenweiteren Schritt der Bemühungen Chinas, Ost und West zu verbinden,indem sie die Legende der Stadt als Ausgangspunkt der altenSeidenstraße spirituell wieder aufleben ließ.Das Forum, das in der Hauptstadt der westlichen chinesischenProvinz Shaanxi stattfand, war ein Fest der Ideen für die weltweitbesten Experten und Akademiker in den Bereichen Kultur, Musik,Architektur und Design. Während der Veranstaltung konnten dieTeilnehmer die Vergangenheit würdigen, sich Gedanken über dieGegenwart machen und in die Zukunft blicken, indem sie eine Vielzahlvon Themen diskutierten, die vom Denkmalschutz und der historischenForschung bis hin zur Kulturerhaltung und Stadtentwicklung reichten."Die Kommunikation und der Austausch zwischen verschiedenenZivilisationen ist ein unvermeidlicher Teil der menschlichenEntwicklung und des Fortschritts", so Chen Zhu, stellvertretenderVorsitzender des Ständigen Ausschusses des NationalenVolkskongresses, auf dem chinesisch-französischen Kulturforum. "Diealte Seidenstraße ebnete den Weg für die Integration derWeltzivilisationen, und die heutige Belt and Road Initiative (BRI),auch "Neue Seidenstraße" genannt, ist die moderne Version davon. Ichhoffe, dass die Völker Chinas und Frankreichs das große Potenzialihres jeweiligen kulturellen Erbes nutzen können, um gemeinsam einebessere Zukunft für die gesamte Menschheit zu schaffen."Das viertägige Forum rückte Xi'an in das globale Rampenlicht undpräsentierte der Welt den dauerhaften Glanz einer chinesischen Stadt,die neben Rom, Athen und Kairo als Wiege der menschlichenZivilisation gilt.Im Mittelpunkt des Forums stand das moderne Seidenstraßenprojekt,BRI, das darauf abzielt, China über eine Reihe vonInfrastrukturprojekten, die alten Handelsrouten folgen, miteurasischen Ländern zu verbinden.Es gibt keinen besseren Ort, um den Diskurs über Museen zubeginnen als Xi'an, eine Stadt mit dem Beinamen "ChinasFreilichtmuseum", und das Forum zog Kuratoren von Spitzenmuseen inEuropa und China an, darunter das Musée des Confluences, das MuséeRodin, das Nationale Archäologische Museum von Athen, dasPalastmuseum und das Terra Cotta Warriors Museum.Während des Forums tauschten sich außerdem Ehrengäste wie WuWeishan, der renommierte Bildhauer und Kurator des National ArtMuseum of China, und der weltberühmte Architekt Paul Andreu überverschiedene Themen wie Technik, Malerei und Kunst aus.Das Forum zog Teilnehmer aus vielen Städten an, darunter aus denchinesischen Städten Suzhou, Zhuhai und Quanzhou sowie denfranzösischen Städten Nizza, Tours, Saint-Étienne, Angoulême undLyon.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.xian.gov.cn/ptl/def/def/index_1121_6774_ci_trid_2957895.htmlInformationen zu Xi'anXi'an ist die Hauptstadt der westlichen chinesischen ProvinzShaanxi und wegen ihrer über 3.000 Jahre alten Geschichte undweltbekannten Attraktionen wie den Terrakotta-Kriegern und -Pferdensowie der antiken Stadtmauer ein internationales Reiseziel. DieStadt, die als "Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird, war derAusgangspunkt für die Seidenstraße, ein altes Netzwerk vonHandelsrouten, das während der Han-Dynastie in China offizielleingerichtet wurde und den Osten und den Westen durch Handel verband.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/747982/Revival_of_Silk_Road_Spirit_In_XiAn.jpgPressekontakt:Xi Fangyuan+86-29-8678-068024368472@qq.comOriginal-Content von: XI'an Municipal Government, übermittelt durch news aktuell