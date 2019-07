Die antike Hauptstadt Datong eröffnet Yungang-Kulturfest mit touristischen Aktivitäten

Datong, China (ots/PRNewswire) - Datong in der nordchinesischenProvinz Shanxi hat kürzlich seine klassische Kultur- undTourismusreihe Datong Yungang gestartet, die die Welt mit ihrertiefen historischen und kulturellen Vitalität der alten chinesischenHauptstadt zeigt und auch eine Geste zu Ehren des 70. Jahrestages derGründung der Volksrepublik China (VR China) darstellt.Seit dem Jahr 2000 findet das Kultur- und Tourismusfest DatongYungang als jährliche Stadtveranstaltung nun seit 20 Jahren in Folgedie statt, wodurch Datong als historische und kulturelle Stadt,nationale Demonstrationsstadt für neue Energien, nationaleGartenstadt sowie chinesische Skulpturenhauptstadt besser bekanntworden ist.Sowohl Einheimische als auch Touristen können in diesem Jahr u. a.die folgenden Highlights genießen: die Jackie Chan InternationalActionfilm-Woche vom 21. bis 27. Juli, die 2. China National YouthGames vom 8. bis 18. August, Datong Cycle Classic im August, DatongInternational Marathon im September, die Shanxi Schachmeisterschaft2019 und die internationale China (Datong) Kulturausstellung fürFotografie 2019.Datong hat sich in den letzten Jahren für die Energiewendeeingesetzt und sich geöffnet. Den Schwerpunkt hat es dabei auf Kulturund Tourismus gelegt, um die ressourcenbasierte Stadt in Richtungeiner qualitativ hochwertigen Entwicklung zu transformieren, sagteDatongs Bürgermeister Wu Hongwen.Neue Fortschritte wurden in den Bereichen politische Orientierung,Projektentwicklung, Geschäftsinnovation und Markenaufbau erzielt,stellte Wu fest.Die Bemühungen brachten Datong in der ersten Jahreshälfte 2019rund 33,43 Millionen inländische Touristen, 22,96 Prozent mehr als imVorjahr mit Tourismuseinnahmen von 28,106 Milliarden Yuan, über 25Prozent mehr als im Vorjahr.Der von Datong und dem China Economic Information Serviceentwickelte China Datong Tourism Development Index zeigte auch dasWachstum des Datong-Tourismus in den letzten Jahren:Touristenaufkommen, Konsumniveau, Aufmerksamkeitspotenzial stiegen imersten Halbjahr dieses Jahres um jeweils 15,32 Prozent, 10,08 Prozentbzw. 73,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/950796/Datong_culture_tourism.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/950797/Datong_drone_show.jpgPressekontakt:Silvia Su86-15117925061Original-Content von: Datong government, übermittelt durch news aktuell