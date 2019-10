answers 2019: Fachkonferenz über die Zukunft des Kundendialogs am 22. Oktober in Frankfurt am Main

Saarbrücken (ots) - Sematell, spezialisierter Anbieter vonResponse-Management-Lösungen auf Basis von künstlicher Intelligenz,richtet zum zweiten Mal die Fachkonferenz "answers" aus. Nach dersehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden am 22. Oktober2019 wieder hochkarätige Branchenvertreter im "The Squaire" amFrankfurter Flughafen aktuelle und künftige Herausforderungen derKundenkommunikation diskutieren. Auf der Agenda stehen deshalb Themenwie künstliche Intelligenz im Kundenservice, erfolgreichesOmnichannel-Management sowie zukunftsweisende Strategien fürDigitalisierung und Automatisierung. Für qualifizierte Fachteilnehmerist die Teilnahme an der Fachkonferenz kostenfrei.Die eintägige Konferenz bietet eine Reihe spannenderImpulsvorträge von Service-Experten und Führungskräftenmarktführender Unternehmen zu Trends und wichtigen technischenEntwicklungen, die maßgeblichen Einfluss auf den Kundenservice derZukunft haben werden. Serviceverantwortliche geben außerdem Einblickein ihren operativen Alltag und die Umsetzung erfolgreicherServicestrategien.Service-Vordenker Stefan Osthaus als Keynote SpeakerDie Keynote wird Stefan Osthaus halten, einer der internationalmaßgeblichen Experten im Bereich der Kunden undMitarbeiterzufriedenheit. Als Vordenker für bessere Customer undEmployee Experience im B2B, B2C und Public Sector steht Osthausweltweit auf Rednerbühnen, ist Juror zahlreicherBranchenauszeichnungen und Präsident des Customer Institute. Zu denweiteren hochkarätigen Branchenexperten, die auf der answers 2019präsentieren werden, zählen unter anderen Service-Spezialisten vonCosmosDirekt, envia SERVICE oder Bearing Point.Kollegialer Austausch von Serviceverantwortlichen"Mit der answers 2019 wollen wir Impulse für die Umsetzungerfolgreicher, zukunftsfähiger Servicestrategien liefern. Deshalbliegt der Schwerpunkt klar auf den Vorträgen von renommierten undunabhängigen Experten", erläutert Thomas Dreikauss, CEO der SematellGmbH. "Wir diskutieren aber auch sehr offen, welche neuenTechnologien bereits erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden undwas heute noch Zukunftsmusik ist. Gleichzeitig ist die answers aucheine Networking-Plattform für Serviceverantwortliche für denkollegialen Austausch untereinander. Beides sind Aspekte, dieTeilnehmer aus dem vergangenen Jahr als besonders positivhervorgehoben haben."Die answers 2019 findet am 22. Oktober 2019 im "The Squaire" amFrankfurter Flughafen statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 100Teilnehmer begrenzt. Sematell richtet die answers 2019 inpartnerschaftlicher Kooperation mit UnymiraUSU und telegra aus.Weitere Infos: https://www.sematell.com/answers2019/Sematell GmbHSematell mit Sitz in Saarbrücken ist spezialisierter Anbieter fürintelligente Contact Center Software. Die hochskalierbareSematell-Lösung ReplyOne für Multi- bzw.Omnichannel-Responsemanagement analysiert präzise Anfragen aus allenschriftlichen Kommunikationskanälen in über 70 Sprachen und liefertdazu immer die richtige, individuelle Antwort. Die herausragendeSprach- und Themenerkennung wurde am Deutschen Forschungszentrum fürKünstliche Intelligenz (DFKI) entwickelt und sorgt für maximaleProduktivität, Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit. Zu dennamhaften Kunden der Sematell GmbH zählen unter anderem DeutscheTelekom AG, Consorsbank, EWE AG, bonprix, FINANZCHECK.de undStepStone.www.sematell.comPressekontakt:Jutta LorbergBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 2154 8122-22E-Mail: lorberg@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Sematell GmbH, übermittelt durch news aktuell