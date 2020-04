ansa capital management: global Q opportunities März 2020

02.04.2020 – Die Pandemie traf uns in Zeiten eines bereits mäßigen Wirtschaftswachstums, hoher Verschuldung und eines von Protektionismus gefährdeten Welthandels.

Als Reaktion auf die drohenden Verdienstausfälle von Privatpersonen, Selbstständigen und Unternehmen haben Regierungen in kürzester Zeit Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. In den USA umfasst das schuldenfinanzierte Hilfspaket mehr als zwei Billionen USD an Soforthilfen, Krediten und Garantien. Angesichts ...



