ansa capital management: global Q opportunities Juli 2019

Strategie Monetäre Situation:

Im Juli bewegten sich die Notenbanken auf Ihrem Lockerungskurs. Trotz solider Arbeitsmarktdaten in den USA senkte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf einen Korridor von 2,0%-2,25%. Begründet wurde der Schritt mit globalen Wirtschaftsrisiken und anhaltender Unsicherheit im Welthandel. Auch der EZB-Rat kündigte weichenstellende Maßnahmen für eine weitere geldpolitische Lockerung an und stellte Zinssenkungsschritte in Aussicht. Betont ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



