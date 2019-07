Ein anregender Ausflug in die Agrarlandschaft

Hamburg (ots) - Raus aus der Stadt und ab ins Grüne. Doch echteNatur ist kaum noch vorhanden in Deutschland. Landwirtschaft, Forstund Siedlungen nehmen den weitaus größten Teil des Landes ein. DieLandwirtschaft spielt für Klima-, Umwelt- und Naturschutz einezentrale Rolle - durch die zunehmende Intensivierung und dendramatischen Artenverlust in der Agrarlandschaft allerdings keinepositive, kritisiert die Umweltschutzorganisation PestizidAktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany)."Genau das ist aber möglich", so PAN Germany VorstandsmitgliedGesine Schütte. Positive Wirkungen auf Klima, Artenvielfalt und auchstabilere betriebliche Einnahmen können in einer Landwirtschaft nachden Prinzipien der Agrarökologie erzielt werden. "Dazu braucht eseine Landwirtschaft, die mit Artenvielfalt auf den Produktionsflächenden Boden und Luftraum besser nutzt und schützt und davon profitiert,dass unterschiedliche Arten positiv zusammenwirken", bekräftigtSchütte.Mit dem gerade erschienenen Buch der Umweltschutzorganisation PANGermany "Ausflug in die Agrarlandschaft" kann das Wandern, Radeln,Zug- oder Autofahren durch eben diese Landschaft zu einerBeobachtungstour mit geschärftem Blick für sichtbare und unsichtbareTrends in der industriellen Landwirtschaft werden. Den Verlust annützlichen Blattlausfeinden oder der Bodenqualität kann man ja ebennicht im Vorbeifahren sehen. Leser*innen können mit dieser kleinenLektüre mit ihren vielen Fotos und erläuternden Illustrationen undQuellenhinweisen in aktuelle und kommende Debatten über die Zukunftder Landwirtschaft "einsteigen".Die Autorinnen möchten Menschen mit dieser Lektüre inspirieren,noch nachdrücklicher von der Politik, den Agrarministerien derBundesländer und von der Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner diese notwendigen Maßnahmen einzufordern, undLandwirt*innen, die neue Wege gehen, zu unterstützen.Bibliografische Angaben:PAN Germany (2019): Ausflug in die Agrarlandschaft. Hamburg. DINA5, 60 Seiten.Bezug:PAN Germany, Nernstweg 32, 22765 HamburgE-Mail: info@pan-germany.org, Tel.: 040-3991910-05,00 EUR plus VersandkostenFür Journalist*innen sind Rezensionsexemplare kostenfrei.Pressekontakt:Dr. Gesine SchütteE-Mail: gesine.schuette@uni-hamburg.deOriginal-Content von: PAN Germany, übermittelt durch news aktuell