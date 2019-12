Mit angemessener Sprache Kinder gemeinsam besser vor sexualisierter Gewalt und sexueller Ausbeutung schützen

Freiburg/Köln (ots) - Die Orientierungshilfe für einen bewussten undsensibilisierten Sprachgebrauch bei sexueller Ausbeutung und sexualisierterGewalt an Kindern in Deutschland wird heute veröffentlicht: der TerminologischeLeitfaden.Im Alltag nutzen immer noch viele Behörden, Medienschaffende,Wissenschaftler_innen regelmäßig Begriffe um sexuelle Ausbeutung odersexualisierte Gewalt zu beschreiben, die weder zutreffend sind noch eineSensibilität gegenüber den betroffenen Kindern aufweisen und teilweise sehrbagatellisierend wirken. So lesen wir in Medien, in Gesetzen oderwissenschaftlichen Abhandlungen von der Kinderprostituierten oder demKindersextouristen. Es ist von Kinderpornographie oder Kinderschändern die Rede.Doch diese Begriffe beschreiben keineswegs angemessen das, was Kindernwiderfahren ist. Kinderprostitution ist nicht angemessen, denn ein Kind hat dieProstitution nicht als Arbeit gewählt, sondern ist Opfer einer Straftatgeworden, bei der es durch die Prostitution ausgebeutet wurde oder noch wird.Der Begriff Kindersextourist impliziert bspw. es handele sich um eine legitimeForm des Tourismus. Dabei wird die touristische Infrastruktur für sexuelleGewalt gegen Kinder ausgenutzt. Angemessen wäre hier die Bezeichnung "reisenderSexualstraftäter". Auch den Begriff Kinderschänder gilt es zu vermeiden, denndem betroffenen Kind haftet keine Schande an.Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung sollte heutzutageauf einem reflektierten Sprachgebrauch basieren. Auch bedürfen neueEntwicklungen infolge der zunehmenden Digitalisierung und des Internets wie das"Online-Grooming" und Live-Streaming von sexuellem Missbrauch einerWeiterentwicklung der angemessenen Begrifflichkeiten.Hierzu bietet der Terminologische Leitfaden vielfältige Hilfen an. Die Botschaftlautet: "Wir müssen keine neue Sprache lernen, wir müssen nur bewusster mit ihrumgehen!" Daher enthält er Beispiele, Erklärungen und alternativeFormulierungen. Zu finden ist er unter www.terminologie.ecpat.deEine internationale interinstitutionelle Arbeitsgruppe im Umfeld desUN-Kinderrechteausschuss, initiiert von ECPAT International (Ending the SexualExploitation of Children), einigte sich auf angemessene Begriffe rund um dieThematik der sexuellen Ausbeutung und der sexualisierten Gewalt an Kindern undveröffentlichte bereits 2016 auf Englisch, Französisch und Spanisch denTerminologischen Leitfaden unter dem Namen "Luxembourg Guidelines", zu findenunter www.luxembourgguidelines.org.Die deutsche Version des Terminologischen Leitfadens wurde in einer hochrangigenArbeitsgruppe, die sich auf Anregung der Bund-Länder-NGO-Arbeitsgruppe zumSchutz von Kindern vor sexueller Gewalt und Ausbeutung gebildet hatte,abgestimmt und an den Sprachgebrauch im Deutschen angepasst. DasBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend begleitete undermöglichte durch eine finanzielle Förderung diesen Prozess in Deutschland.Heute, am 2. Dezember 2019 wird nun die deutsche Version des Leitfadens, imRahmen der konstituierenden Sitzung des Nationalen Rats gegen sexuelle Gewalt anKindern und Jugendlichen, von ECPAT Deutschland e.V. und derBundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V. veröffentlicht.Dr. Susanna Greijer, die als Rechtsexpertin für ECPAT International in derinterinstitutionellen Arbeitsgruppe an den Luxembourg Guidelines mitgewirkt hat,kennt genau den sehr herausfordernden Prozess, bei dem verschiedene Fachleuteund Interessengruppen gut zusammenarbeiten müssen, damit ein solches Instrumenterfolgreich an den nationalen Kontext angepasst werden kann. Sie könne, so Dr.Greijer, daher Deutschland nur zu dem gelungenen Ergebnis gratulieren und hoffe,"dass der deutsche Gesetzgeber und die politischen Entscheidungsträger, dieMedien, aber natürlich auch die Kinderrechts- und Kinderschutz-Fachleute imganzen Land den Leitfaden für diese komplexen und sensiblen Themen lesen undnutzen werden."Unter www.terminologie.ecpat.de finden Sie weitere Materialien und praktischeHilfen wie ein Erklärvideo für eine gemeinsame Sprache sowie eine Ampelliste füreinen leichten Begriffs-Check, gemeinsam herausgegeben von ECPAT Deutschlande.V. und den Kinderschutz-Zentren e.V.Pressekontakt:ECPAT Deutschland e.V. - Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kindervor sexueller Ausbeutung, Mechtild Maurer, Alfred-Döblin-Platz 1,79100 Freiburg, maurer@ecpat.de, T. 0761 887 926 30, www.ecpat.deBundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren e.V., KenoBurmester, Bonner Straße 145, 50968 Köln,burmester@kinderschutz-zentren.org, T. 0221 56975 49,www.kinderschutz-zentren.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53628/4456531OTS: ECPAT Deutschland e.V.Original-Content von: ECPAT Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell