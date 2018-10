Mit anderen Augen / Gundula Gause unterstützt die Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober

Berlin (ots) - Am kommenden Montag startet die diesjährigeAktionswoche rund um die Themen Blindheit und Sehbehinderung. Inihrem Rahmen finden im gesamten Bundesgebiet acht Tage lang hunderteVeranstaltungen statt, die dazu einladen, sich zu informieren undengagieren. Unter dem Motto "Mit anderen Augen" bieten zahlreicheAkteure ein breitgefächertes Angebot. Dieses reicht vonHilfsmittelaustellungen und inklusiven Tastführungen in Museen überFachvorträge und Tage der offenen Tür in Kliniken bis zuStadtaktionen und Dunkelcafés. Das übergeordnete Ziel allerVeranstaltungen und der Kampagne selbst ist, zum Verständnis und zurVerhütung von Blindheit beizutragen. Traditionell schließt die Wochedes Sehens zwei internationale Aktionstage mit ein: den "Welttag desSehens" am 11. Oktober und den "Tag des weißen Stocks" am 15.Oktober. Letztgenannter bildet zugleich den Abschluss der Kampagne.Die Welt mit anderen Augen sehenSchirmherrin der Aktionswoche ist die bekannte FernsehjournalistinGundula Gause. Sie ruft in diesem Jahr zusammen mit namhaftenOrganisationen aus den Bereichen Selbsthilfe, Augenmedizin undEntwicklungshilfe dazu auf, den Blickwinkel zu ändern und die Weltmit anderen Augen zu betrachten, um so den Themen Blindheit undSehbehinderung in Deutschland und weltweit angemessen Bedeutung zuschenken und ihnen sensibler zu begegnen. Der Wert gutenSehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage vonblinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland und denEntwicklungsländern sollen dabei ins Bewusstsein der breitenBevölkerung rücken.Unterschiedlichkeit von SehbehinderungenIn diesem Jahr möchte die Woche des Sehens vor allem auf dieunterschiedlichen Formen von Sehbehinderung aufmerksam machen. VieleMenschen wissen nicht, dass diese sehr verschieden sein können, wasim Alltag häufig zu Problemen und Missverständnissen führt. Hierzuproduzierte die Kampagne einen neuen Informationsfilm, der mitVorurteilen aufräumt, Irrtümer verhindert und für die Bedürfnissesehbehinderter Menschen sensibilisiert. Zum Start der Kampagne istder Film auf www.woche-des-sehens.de/filme zu finden.Die Partner der Woche des SehensGetragen wird die Woche des Sehens von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch, ZEISS und der VANDAPharmaceuticals Germany GmbH. www.woche-des-sehens.dePressekontakt:Patrick TaubeMail: presse@woche-des-sehens.deTel.: 06251 / 131-284Jeanette PrautzschMail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Volker LenkMail: v.lenk@dbsv.orgTel.: 030 / 28 53 87-140Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell