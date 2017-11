ams AG Aktie: Erhebliches Umsatzplus im 4. Quartal erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

ams schrieb auch im 2. Quartal einen Verlust von 17,8 Mio €, nach -16,2 Mio € im 1. Quartal. Beim Ergebnis wirkte sich noch die Unterauslastung der Heptagon-Fertigung in Singapur aus. Das operative Ergebnis (EBIT) – samt Akquisitionsaufwand und Aufwand für Aktienvergütungen – ergab einen Verlust von 21,5 Mio €. Das bereinigte EBIT lag bei 1,3 Mio €. Der Umsatz stieg um 37% auf 181,5 Mio €. ams kauft weiter zu. Für den Sensorenbauer Princeton Optronics zahlte ams vorerst 50 Mio €.

Biosensoren sind ein wichtiger Zukunftsmarkt

Bei positiver Geschäftsentwicklung in den Jahren 2017 und 2018 kann der Betrag um 70 Mio € aufgestockt werden. Princeton Optronics stellt Oberflächenlaser her, die auch in der Automobilbranche und für 3-D-Sensorik verwendet werden können. Ein wichtiger Zukunftsmarkt sind Biosensoren. Mit dem Kauf baut ams seine Angebotspalette bei optischen Sensorlösungen stark aus. Mit diesem Portfolio kann ams komplette optische Lösungen mit höchster Differenzierung entwickeln und fertigen und die zukünftigen Wachstumsfelder wie 3DSensorik und -Imaging für Mobilanwendungen oder autonomes Fahren im Automobilbereich bedienen.

Für das 3. Quartal erwartet ams ein starkes Wachstum mit 260 bis 290 Mio € Umsatz und einer bereinigten EBITMarge von über 10%, insbesondere dank der steigenden Kapazitätsauslastung im Heptagon-Geschäft. Der laufende Produktionshochlauf optischer Lösungen lässt eine Rekordentwicklung im 2. Halbjahr und ein erhebliches Umsatzplus im 4. Quartal erwarten.

