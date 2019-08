amsWas kommt nun, ?

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie ams, die im Segment "Halbleiter" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.08.2019, 19:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 40.55 CHF.

Wie ams derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei ams aktuell 1,45. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". ams bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ams liegt bei einem Wert von 8,98. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 359,84) unter dem Durschschnitt (ca. 98 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist ams damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ams ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ams-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,25, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,98, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.