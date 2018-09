Mit alternativen Antrieben zur Mobilität von morgen / Bezahlbarkeit, Sicherheit und Umweltschutz entscheidend / ADAC für Technologieneutralität / Elektromobilität kein Allheilmittel

München (ots) - Durch Digitalisierung und Vernetzung lässt sichMobilität schon heute individueller, intelligenter und multimodalerorganisieren. Der vor allem in Städten spürbare Trend - weg vomeigenen Auto, hin zu Carsharing oder Fahrvermittlungsdiensten wieUber - bedeutet jedoch nicht zwangsläufig weniger Pkw-Verkehr,Schadstoffemissionen und Spritverbrauch. Zusätzlich muss daher auchein Wandel der Fahrzeugflotte hin zu alternativen Antrieben gelingen.Welche Antriebsformen sich letztlich durchsetzen, entscheiden amEnde die Kunden. Dabei wird es nicht eine Lösung für alleFahrzeugtypen und Einsatzzwecke geben. Auch auf dem Weg zumKlimaschutzziel 2050 mit einem Verkehr ohne fossile Energien wird esdarauf ankommen, dass Mobilität bezahlbar, sicher, zuverlässig undumweltverträglich ist, dass der Bedarf gedeckt werden kann undInnovationen möglich sind."Wir müssen aufhören, in Entweder-oder-Kategorien zu denken", sagtADAC Vizepräsident für Verkehr Ulrich Klaus Becker. "Es wird nichtnur eine bestimmte Antriebstechnologie der Zukunft geben. Wirplädieren ganz klar für einen technologieoffenen Ansatz. Das heißt,keine Antriebstechnologie wird bevorzugt. Mit der Vorgabe derKlimaneutralität müssen die Rahmenbedingungen für verschiedeneTechnologien vergleichbar und somit wettbewerbsneutral ausgestaltetund gefördert werden."Eine wichtige Rolle kommt künftig der Elektromobilität zu, sofernder benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. Allerdingshapert es in Deutschland noch immer an der Alltagstauglichkeit dieserAntriebsform. Den immer noch sehr hohen Anschaffungskosten einesElektrofahrzeugs stehen teils erhebliche Einschränkungen bei derNutzung entgegen. Von daher ist die Elektromobilität aus Sicht desADAC noch immer nicht massentauglich.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell