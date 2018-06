Bei alten Mülldeponien Gas abzapfen

Allein beim Gedanken an alte Mülldeponien rümpfen die meisten Leute schon die Nase. Der Abfall, der dort vor sich hin vegetiert, hat aber auch seine nützliche Seite. So wollen beispielsweise Geotechniker der Bochumer Technischen Hochschule Georg Agricola dort gezielt Gas abzapfen. „Allein in Deutschland gibt es rund 106.000 Altablagerungen. Bei einem Großteil kann man davon ausgehen, dass sie noch immer biologisch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.