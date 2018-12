Mainz (ots) -Der Führerschein kennt keine Altersgrenze nach oben: Wer den"Lappen" mit 18 Jahren erwirbt, hat eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit- selbst wenn es im Alter gesundheitlich bergab geht. Die"ZDF.reportage: Zu alt zum Fahren? - Senioren am Steuer" erkundet amSonntag, 9. Dezember 2018, 18.00 Uhr, den Lebensalltagunterschiedlicher Senioren, die alle noch mobil sein wollen.Walter M., 91 Jahre, ist ein geübter Fahrer, der sich auch längereAutofahrten immer noch zutraut. Seine Sehstärke und Fahrtauglichkeitlässt er regelmäßig überprüfen. Das macht er freiwillig - ohne Druckdes Gesetzgebers. Verpflichtende Fahrtauglichkeitstests oderGesundheitschecks, wie es sie in anderen EU-Ländern gibt, will dasVerkehrsministerium in Deutschland nicht einführen. Auch der ADAC undder Auto Club Europa sprechen sich dagegen aus und setzen aufFreiwilligkeit.Hilde S., 90 Jahre, braucht für längere Einkäufe in der Stadtihren Rollator. Das Auto macht ihr das Leben leichter, nur sehen kannsie nicht mehr so gut. Mit einer Spezialbrille hilft sie sich weiter- aber ihr Sohn meint, mit 90 könne man doch mit dem Autofahrenaufhören.Warum muss man in Deutschland zur Führerscheinprüfung seine Augenuntersuchen lassen und danach nie wieder? Diese Frage stellt sichOptiker Uli Herzog aus dem schwäbischen Biberach. Seiner Kundin, der87-jährigen Adelheid B., rät er, lieber nicht mehr mit dem Auto zufahren. Adelheid entscheidet sich tatsächlich dazu, ihrenFührerschein abzugeben. Die Stadt Biberach fördert diesen Schritt -im Seniorenbüro erhält sie dafür im Gegenzug ein kostenlosesJahresticket für den öffentlichen Nahverkehr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite: http://reportage.zdf.de/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell