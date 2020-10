alpha beta asset management: Marktkommentar September 2020

06.10.2020 – Die sich am Horizont abzeichnende Präsidentschaftswahl in den USA mit all ihren von Politikexperten entworfenen Szenarien wirft ihre Schatten auf die Kapitalmärkte. Sie fällt in eine Zeit, in der sich viele Nationen auf eine „zweite Welle“ der Covid-19-Pandemie vorbereiten müssen und vielerorts um einen sinnvollen Umgang mit den Kontaktbeschränkungen gerungen wird, um die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung